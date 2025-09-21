"'팡' 터지는 소리"…엄마 숨지고 초등생 아들 중태

<앵커>



오늘(21일) 새벽 경기 남양주시의 한 다세대주택에서 불이 났습니다. 이 집에 살던 엄마와 아들이 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌지만 엄마는 숨졌고 7살 난 아들은 의식을 되찾지 못하고 있습니다.



박재연 기자가 취재했습니다.



경찰 통제선이 쳐져 있고, 출입문 옆 벽면과 창문엔 시꺼먼 그을음이 남아 있습니다.



오늘 새벽 0시 45분쯤, 경기 남양주시 퇴계원읍의 한 3층짜리 다세대주택에서 불이 났습니다.



불이 시작된 1층 세대에 살던 40대 여성과 초등학교 1학년생 아들이 연기를 마셔 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌습니다.



여성은 치료를 받던 중 숨졌고, 아들은 의식을 되찾지 못한 상태인 걸로 전해졌습니다.



아버지는 함께 살지 않았던 것으로 알려졌습니다.



[목격자 : 터지는 소리가 팡팡 터지는 소리까지 났을 정도로. 창문을 두드리면서 깨우기까지 했는데, 응답이 없었어요.]



불은 세탁기가 있는 다용도실에서 시작된 걸로 추정되는데, 경찰과 소방은 합동 감식을 통해 정확한 화재 원인을 조사할 예정입니다.



차량에서 불길과 검은 연기가 치솟습니다.



어제 오후 4시 15분쯤 경기 안양시 석수동에서 주차돼 있던 차량이 불에 탔습니다.



소방 인력 48명이 출동해 30분 만에 불을 껐고, 인명피해도 없었습니다.



당국은 차량 엔진룸에서 불꽃이 보였단 진술을 토대로 화재 원인을 조사하고 있습니다.



오늘 새벽 5시 40분쯤 전북 전주시 진북동의 한 다가구주택에서 불이 났습니다.



불은 18분 만에 꺼졌지만, 불이 난 세대에 거주하던 50대 남성이 숨졌습니다.



