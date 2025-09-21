핀란드 대통령 "우크라이나 전후 안전보장안, 러시아와의 군사 교전 대비해야"

▲ 알렉산데르 스투브 핀란드 대통령

알렉산데르 스투브 핀란드 대통령이 유럽 국가들이 논의 중인 우크라이나 전후 안전보장안과 관련해, 유사시 러시아를 상대로 군사 행동을 의무화하는 내용이 포함돼야 한다고 주장했습니다.스투브 대통령은 이날 유엔총회 참석을 위해 미국 뉴욕으로 떠나기 전 헬싱키에서 영국 가디언과 인터뷰를 하고 "안전보장 확약은 본질적으로 억지력이다. 억지력이 설득력을 가지려면 강력해야 한다"고 말하며 이런 입장을 밝혔습니다.이달 초 '의지의 연합' 참여국 정상들은 프랑스 파리에서 회의를 열고, 러시아와 우크라이나가 휴전 협정을 맺을 경우 26개국이 우크라이나를 동맹에 준하는 국가로 삼아 안심시킬 안전보장군(reassurance force)으로 참여하기로 합의했습니다.휴전 협정 바로 다음 날 안전보장군이 우크라이나의 안전을 위해 파병하거나 육상·해상·공중에서 주둔을 유지하겠다는 계획이지만, 각국이 군사적으로 얼마나 개입할지는 구체적으로 공개되지 않았습니다.이와 관련해 스투브 대통령은 안전 보장에 참여하는 유럽 국가들이 러시아의 침략에 대비해 군사적 교전까지 준비해야 하느냐는 질문에 "바로 그것이 안전보장 확약안의 의미"라고 동의했습니다.우크라이나 안전 보장안을 논의해온 유럽 국가들은 그동안 우크라이나를 적극 지원하면서도 러시아와 직접 충돌할 위험은 최소화해왔습니다.하지만 스투브 대통령은 실질적 무력이 뒷받침되지 않는다면 어떤 보장도 무의미하다고 단언했다고 가디언은 전했습니다.스투브 대통령은 최근 유럽 외교 무대에서 부쩍 존재감을 높이고 있습니다.핀란드가 통상적으로 유럽 주요국으로 꼽히진 않지만, 그가 핵심 플레이어로 주목받는 데는 도널드 트럼프 미국 대통령과의 친분이 주요한 배경으로 지목됩니다.스투브 대통령은 지난 3월 트럼프 대통령 초청으로 미국을 찾아 함께 골프를 즐겼고, 최근에도 "전화와 다른 수단으로" 트럼프 대통령과 연락을 주고받는다고 밝혔습니다.그는 트럼프 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에 실망을 느끼고 있다면서도 실질적 압박은 가하지 않고 있는 것 아니냐는 지적에는 "(한방에 터지는) 대형 바주카포가 아니다. 단계별로 진행된다"며 진전이 이뤄지고 있다는 판단을 전했습니다.우크라이나 문제와 관련해 미국을 신뢰할 수 없는 파트너로 보게 될 수 있느냐는 질문에는 "핀란드의 대통령으로서 해야 할 일은, 누가 취임하든 미국 대통령과 최대한 잘 지내는 것"이라고 답했습니다.또 "외교 정책에는 세 개의 기둥이 있다. 가치, 이익, 무력이다. 작은 나라는 가치와 이익만 있다. 하지만 우리는 무력 대신 영향력이 있다. 어떤 상황이 닥쳐도 참여가 배제보다 낫다"고 덧붙였습니다.(사진=게티이미지코리아)