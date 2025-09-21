"대왕고래 사업성 없음" 확인…다른 유망구조 뚫을 듯

▲ 부산항 남외항에 입항한 '대왕고래 시추선' 웨스트 카펠라호

일명 '대왕고래'로 알려진 동해 심해 가스전 개발 사업이 해외 투자자들의 입찰로 중단 위기를 일단 벗어나게 됐습니다.다만 한국석유공사는 대왕고래 유망구조에 대해 경제성이 없다는 점을 최종 확인함에 따라 다른 유망구조 사업을 추진할 전망입니다.석유공사는 오늘(21일) '동해 해상광구 투자유치 입찰' 결과에 대해 "복수의 외국계 업체가 입찰에 참여했다"고 밝혔습니다.앞서 석유공사는 지난 3월 21일부터 이달 19일까지 울릉분지 내 4개 해저광구(8NE, 8/6-1W, 6-1E, 6-1S) 약 2만58㎢에 대한 석유·가스 개발 사업을 추진할 업체를 국내외에서 모집했습니다.해외 업체 주요 모집 요건은 심해 일산량 하루 10만 배럴 이상의 개발 사업을 추진 중이거나 최근 3년 이내 석유공사와 직접적인 협력사업을 추진한 업체 등입니다.사업 참여 업체는 최대 49%까지 지분 투자를 할 수 있습니다.석유공사에 따르면 이 조건을 만족하는 해외 업체 2곳 이상이 이번 사업에 관심을 나타내며 입찰 제안서를 냈습니다.국내 기업 중에는 응찰한 곳이 없습니다.석유공사 관계자는 "입찰 참여사 간의 공정한 평가를 위해 입찰 참여 업체 수 등 구체적 사항은 공개할 수 없다"고 밝혔습니다.다만 석유공사 측이 내세운 입찰 조건을 고려할 때 세계 최대 규모로 심해가스전 사업을 하고 있는 미국 액손모빌이 참여했을 가능성이 제기됩니다.석유공사는 앞으로 투자유치 자문사(S&P Global)를 통한 입찰 평가 및 입찰 제안서를 검토해 적합한 투자자가 있다고 판단되면 우선협상 대상자를 선정할 예정입니다.이후 세부 계약조건에 대해 협상을 거쳐 조광권 계약 서명 절차를 진행합니다.석유공사는 오늘 이른바 '대왕고래'로 알려진 유망구조에 대해서는 최종적으로 경제성이 없다고 확인했습니다.7개 유망구조 중 하나인 대왕고래는 8광구와 6-1광구 북부에 걸쳐 동서 방향으로 길게 형성돼있는데, 경북 포항에서 직선거리 기준으로 동쪽 50㎞ 이내에 펼쳐져 있습니다.석유공사는 앞선 2월 대왕고래 구조 시추를 통해 취득한 시료에 대해 미국 지질구조분석업체 코어 래보라토리스를 통해 6개월(지난 2∼8월)간 정밀 분석을 진행했습니다.그 결과에 대해 이날 "사암층(약 70ｍ)과 덮개암(약 270ｍ) 및 공극률(약 31%) 등에 있어서는 대체적으로 양호한 지하구조 물성을 확인했지만 회수 가능한 가스를 발견하지 못해 대왕고래 구조는 경제성이 없는 것으로 최종 확인했다"고 밝혔습니다.석유공사는 향후 대왕고래 구조에 대한 추가적인 탐사는 추진할 계획이 없다고 밝혔습니다.대왕고래 프로젝트는 윤석열 정부가 동해 심해 가스전에 관심을 가지며 시작된 사업으로, 정부는 미국 자문사 액트지오에 의뢰해 석유 환산 기준으로 대왕고래 일대 해저에 최소 35억배럴, 최대 140억배럴이 매장된 것으로 추정된다는 결과를 지난 2023년 말 통보 받았습니다.이어 지난해 6월 서울 용산 대통령실 청사에서 국정브리핑을 통해 동해 심해 가스전 시추가 성공할 경우 2035년에는 석유와 가스를 생산해 상업적으로 개발할 수 있을 것이라는 전망을 공개했습니다.석유공사는 이에 따라 지난해 12월 20일부터 올해 2월 4일까지 47일간 1차 시추를 진행했지만 경제성 있는 가스전을 개발할 정도로 유의미한 결과는 얻지 못했습니다.다만 첫 시추 이전 정부와 석유공사가 시추 성공확률 20%를 고려해 향후 5번의 탐사 시추가 필요하다고 분석했던 만큼 2차 탐사 시추를 위해 지난 3월부터 해외 사업자를 대상으로 입찰 공고를 냈습니다.(사진=연합뉴스)