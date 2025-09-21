한국, 2분기 대미 관세 33억 달러…반년 만에 47배 증가

▲ 평택항에 쌓여있는 컨테이너

올해 2분기 우리나라 수출품이 미국에서 부과받은 관세가 세계에서 6번째로 많은 33억달러로 나타났습니다.트럼프 정부 출범 전과 비교해 47배 늘어난 수치로, 증가율은 세계에서 가장 높았습니다.대한상공회의소가 대미 수출 상위 10개국을 대상으로 미국 ITC(국제무역위원회) 관세 통계를 분석한 결과에 따르면, 올해 2분기 한국의 대미수출 관세액은 총 33억달러로 집계됐습니다.중국 259.3억달러, 멕시코 55.2억달러, 일본 47.8억달러, 독일 35.7억달러, 베트남 33.4억달러에 이어 6위입니다.트럼프 2기 출범 전인 작년 4분기 관세액과 비교했을 때 한국의 관세 증가액은 32.3억달러로 집계됐습니다.중국(141.8억달러), 멕시코(52.1억달러), 일본(42억달러)에 이어 네 번째로 높았습니다.관세 증가율은 한국이 4천614%(47.1배)로 10개국 중 가장 높았습니다.이어 캐나다 1천850%(19.5배), 멕시코 1천681%(17.8배), 일본 724%(8.2배), 독일 526%(6.3배), 대만 377%(4.8배) 등의 순이었습니다.한국은 지난 1분기까지도 한미 FTA가 적용돼 관세가 거의 발생하지 않았지만 2분기 들어 보편관세 10%, 자동차 및 부품, 철강·알루미늄 등 품목 관세가 적용되며 증가 폭이 커졌습니다.반대로 중국은 관세 증가액은 가장 크지만 바이든 정부 때에도 전기차, 배터리, 반도체, 태양전지 등의 품목에 고율의 관세가 적용되고 있었기 때문에 관세 증가율 면에서는 10개국 중 가장 낮은 수준을 보였습니다.올해 2분기 한국의 대미 수출 관세액을 품목별로 보면, 자동차·자동차 부품이 19억 달러로 전체 관세액의 57.5%를 차지했습니다.지난 4월에 완성차, 5월에 자동차 부품에 각각 25%의 품목관세가 부과된 영향이 컸습니다.한국의 관세부과액을 수출액으로 나눈 실효 관세율은 2분기 기준 10%로, 중국(39.5%), 일본(12.5%)에 이어 대미 수출 상위 10개국 중 3위를 기록했습니다.2분기 대미 수출액이 세계 8위임을 고려하면 수출 규모에 비해 관세 부담이 상대적으로 크다는 것을 의미합니다.대한상의는 우리나라 수출기업들의 부담을 완화하기 위한 정책과 입법적 지원이 시급하다고 강조했습니다.지난 7월 30일 타결된 한미 관세합의를 조속히 적용해 자동차 및 자동차부품에 대한 관세율을 15%로 낮추고 반도체·의약품 등 아직 발표되지 않은 품목의 관세에 대해서도 최대한 유리한 조건을 이끌어내기 위한 외교적인 노력을 기울여야 한다는 지적입니다.강석구 대한상의 조사본부장은 "15%의 상호관세 중 수출기업이 4분의 1을 부담한다고 가정하면 대미 수출의 3.75%를 관세로 부담하는 셈인데, 작년 우리나라 제조기업의 매출액 영업이익률이 5.6%였다는 점을 감안하면 부담 요인이 크게 증가했다는 것은 부인할 수 없는 사실"이라며 "우리 기업들이 새로운 통상환경에 적응해야 하는 힘든 시기인 만큼 부담을 완화하고 경쟁에서 뒤처지지 않도록 지원하는 방안을 모색하는 데 힘을 모아야 한다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)