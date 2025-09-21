심우정 전 총장 내란특검 출석…'윤 석방 지휘' 조사

<앵커>



심우정 전 검찰총장이 오늘(21일) 오전 내란특검에 출석했습니다. 특검은 12.3 비상계엄 당시 검사 파견 의혹과 올해 초 윤 전 대통령 석방 지휘 과정을 조사하고 있습니다. 특검은 오는 24일엔 평양무인기 의혹과 관련해 윤 전 대통령에게 소환을 통보했습니다.



원종진 기자입니다.



<기자>



올해 초 법원의 윤 전 대통령 구속 취소 결정 뒤 즉시 항고하지 않아 시민단체로부터 직권남용 등 혐의로 고발된 심우정 전 검찰총장이 오늘 오전 내란특검에 출석했습니다.



심 전 총장은 취재진 질문에 답하지 않은 채 특검 조사실로 들어갔습니다.



[심우정/전 검찰총장 : (즉시항고 포기 결정 과정에 대해서 입장 한 말씀만 부탁드리 겠습니다.) …….]



앞서 서울중앙지법 재판부는 지난 3월 검찰 기소가 구속기간 만료 후 이뤄졌다며 윤 전 대통령에 대한 구속을 취소했습니다.



당시 검찰 특수본 수사팀에서는 법원의 구속 취소 결정에 즉시항고 해 상급심 판단을 받아봐야 한다고 강하게 주장했지만, 심 전 총장은 대검 부장 회의 등을 거쳐 법원 결정을 그대로 받아들이기로 하고 윤 전 대통령 석방을 지휘했습니다.



특검팀은 당시 심 전 총장 결정의 전반적 경위와 함께 위법 소지가 있는지 등을 집중 조사할 방침입니다.



특검팀은 또 비상계엄 당시 검찰의 검사 파견 의혹 등에 대해서도 조사할 예정입니다.



비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의에서 '합동수사본부에 검사 파견을 검토하라'는 지시를 내린 의혹을 받는 박성재 전 법무장관은 지난해 12월 3일 밤 11시부터 다음날 새벽까지 심 전 총장과 세 차례 통화한 사실이 드러난 상탭니다.



대검은 "방첩사 등 어느 기관으로부터도 계엄과 관련한 파견 요청을 받거나 파견한 사실이 없다"는 입장인데, 검찰 주장이 사실인지에 대해서도 조사가 이뤄질 전망입니다.



특검팀은 오는 24일엔 평양에 무인기를 보내 남북간 군사 충돌을 계획했다는 '외환 혐의' 조사를 위해 윤 전 대통령에게 소환을 통보했습니다.



(영상취재 : 이상학, 영상편집 : 남 일)