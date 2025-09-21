[바로이뉴스] '취임 100일' 김병기 "내란청산 변함없다…국민의힘과 민생 협력하되 내란 무관용"

김병기 더불어민주당 원내대표가 취임 100일 기자간담회에서 '내란청산' 기조는 변함없다고 강조했습니다.

또 각종 쟁점·개혁법안의 통과를 멈추지 않겠다고 예고했습니다.



김 원내대표는 21일 국회 본관에서 취임 100일 기자간담회를 열고 "취임하면서 내란 세력의 뿌리를 뽑겠다고 다짐했고, 이는 현재도 진행 중"이라며 "내란의 책임·실체를 규명하지 않고 대한민국 정상화는 불가능하다. 이를 위해 국정감사 증감법(국회 증언·감정법)도 개정할 예정"이라고 말했습니다.



김 원내대표는 다섯 가지 목표로 △정부조직법 처리로 국정동력 확보 △국민 피해 구제를 위한 가짜정보 근절법 사회·사법개혁법 추진 △배임죄 폐지 경제형벌 합리화 △내란청산·민생회복 국정감사 △미래 투자를 위한 2026년 예산안 등을 제시했습니다.



김 원내대표는 국민의힘을 향해서는 '내란 무관용' 원칙을 꺼내 들었습니다. 그는 "국민의힘과 민생은 함께하지만 내란 관련 세력에게 관용은 없다. 내란과 민생을 철저히 분리할 것"이라며 "야당이 장외 투쟁을 하고 대통령 탄핵을 언급하는 것은 명백한 대선 불복"이라고 비판했습니다.



