젤렌스키 "한국식 모델 고려 안 해…종전협정보다 안보 보장이 중요"

▲ 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 한반도식 정전 시나리오에 거듭 회의적인 반응을 보이며 종전 협정보다 안전보장 확보가 더 중요하다고 밝혔습니다.현지시간 20일 키이우 포스트에 따르면 젤렌스키 대통령은 이날 취재진으로부터 '한국식 시나리오'를 논의 중인지, 우크라이나와 러시아가 협정 없이 휴전 합의가 가능한지에 대한 질문을 받았습니다.젤렌스키 대통령은 우크라이나와 한반도의 역사는 다르다며 이 같은 논의는 대부분 수사적이라고 답했습니다.그는 "종전에 관한 최종 문서가 없게 될지도 모른다"면서도 "그렇기 때문에 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 같은 이들은 전쟁이 끝날 때까지 (우크라이나) 안보를 보장하는 걸 기다릴 필요가 없다고 하고, 나도 휴전만으로도 안보 보장을 제공하기에 충분하다는 데 동의한다"고 말했습니다.공식적인 종전 협정이 끝내 나오지 않을 수도 있지만, 그보다 중요한 건 우크라이나가 재침공을 당하지 않을 안보 보장이라는 뜻입니다.그는 "아무도 '한국식', '핀란드식' 모델을 고려하지 않는다. 아무도 종국에 어떤 일이 일어날지 모른다"면서 "하지만 우리는 어떤 안보 보장이 중요한지는 안다. 러시아가 또다시 침략할 수 없도록 하는 보장"이라고 강조했습니다.젤렌스키 대통령은 러시아와 광범위한 협상에서 진전은 없지만 추가 포로 교환을 준비 중이라고 설명했습니다.루스템 우메로우 국가안보국방위원회 서기가 블라디미르 메딘스키 크렘린궁 보좌관과 연락 중이라며 "우리는 1천명을 받기를 원하고 명단을 작성 중"이라고 전했습니다.이어 "말하고 싶으면 내일이라도 만날 수 있지만, 우리가 원하는 건 결과물"이라며 "우리는 그들의 제안을 읽었고 그들은 우리의 제안을 읽었다. 그들은 우리가 원하는 걸 알고 우리도 그렇다"고 밝혔습니다.그러면서 러시아가 고의로 협상을 지연하며 전쟁을 끝낼 의향이 없다고 덧붙였습니다.(사진=게티이미지코리아)