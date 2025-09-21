맨유, 10대10 우중 혈투 끝에 첼시 제압…10위 도약

▲ 맨체스터 유나이티드의 브루노 페르난데스(왼쪽에서 두 번째)가 첼시의 경기 종료 후 승리를 거둔 뒤 동료들과 함께 기뻐하고 있다.

성적 부진의 그림자가 짙었던 맨체스터 유나이티드(맨유)가 첼시를 꺾고 리그 10위에 올라 반등 기대감을 부풀렸습니다.맨유는 오늘 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 열린 첼시와 2025-2026 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 5라운드 홈 경기에서 2대 1 진땀승을 거뒀습니다.올 시즌 리그 두 번째 승리를 따낸 맨유는 2승 1무 2패(승점 7)로 20개 팀 중 10위에 오른 가운데 첼시는 첫 패배를 기록해 6위(2승 2무 1패·승점 8)로 내려앉았습니다.지난 시즌 EPL에서 15위라는 최악의 성적을 냈던 맨유는 여름 이적 시장에서 공격수 마테우스 쿠냐, 브라이언 음뵈모, 베냐민 셰슈코를 영입해 2억 파운드(약 3천741억원)를 쏟아부었는데도 부진한 출발에 속을 태워야 했습니다.시즌 초반 공식전 3경기에서 승리를 챙기지 못했고, 그나마 지난 1일 3라운드 홈 경기에서 번리를 상대로 첫 승을 거둬 14위(승점 4)에 처져 있었습니다.무거운 분위기에서 치러진 첼시와의 대결은 변수로 가득한 경기였습니다.내리는 빗줄기에 전반전에만 각 팀 한 명씩 퇴장당하며 10대10 혈투가 펼쳐졌습니다.첼시는 경기 시작 5분 만에 골키퍼가 퇴장당해 수적 열세에 놓였습니다.첼시 골키퍼 로베르토 산체스는 맨유의 음뵈모가 페널티 박스 바깥에서 공을 몰고 들어오자 그를 막으려고 거친 태클을 범해 레드카드를 받았습니다.첼시는 골키퍼와 수비수를 교체 투입하며 수비를 강화했으나 전반에만 속수무책으로 2골을 내줬습니다.전반 14분 맨유의 파트리크 도르구가 헤더로 연결한 공을 브루누 페르난드스가 몸을 던져 득점으로 연결했고, 전반 37분 코너킥 후속 상황에서 해리 매과이어가 헤더로 골문 앞까지 띄운 공중볼을 카제미루가 재차 머리로 밀어넣어 추가 골을 터트렸습니다.그대로 맨유가 흐름을 완전히 가져오는 듯했지만, 맨유도 한 명이 퇴장당하면서 경기는 다시 흔들렸습니다.카제미루는 심판이 보는 앞에서 상대의 어깨를 두 손으로 잡아 끌어당겼다가 발각돼 두 번째 옐로카드를 받고 경기장을 떠나야 했습니다.기회를 노린 나선 첼시는 매서운 추격에 나섰고, 후반 35분 트레보 찰로바의 헤더골로 침묵을 깼습니다.하지만, 교체 카드를 모두 소진한 상황에서 더 이상의 공격 전개는 어려웠고, 첼시는 결국 이번 시즌 리그 첫 패배를 당했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)