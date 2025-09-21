트럼프 "아프간, 바그람기지 반환 안하면 나쁜 일 생길 것"

도널드 트럼프 미국 대통령은 아프가니스탄이 바그람 공군기지를 미국에 반환해야 한다고 거듭 촉구했습니다.



트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "만약 아프가니스탄이 바그람 공군기지를, 그것을 건설한 미국에 돌려주지 않는다면 나쁜 일들이 생길 것"이라고 말했습니다.



지난 18일 미·영 정상회담 후 연 기자회견에서 "우리는 아프가니스탄으로부터 바그람 공군기지를 반환받기 위해 노력하고 있다"고 밝힌 이후 바그람 기지를 돌려받겠다는 의지를 재차 천명한 것입니다.



트럼프 대통령은 당시 "(바그람) 기지를 원하는 이유 중 하나는 중국이 핵무기를 만드는 곳에서 1시간 떨어진 곳이기 때문"이라고 했습니다.



바그람 기지는 아프가니스탄 수도에서 북쪽으로 40∼50㎞ 떨어진 곳에 있으며 2001년부터 20여년간 이어진 아프간 전쟁에서 미군의 핵심 거점이었던 곳입니다.



미국은 조 바이든 전 대통령 행정부 시절인 2021년 아프가니스탄에서 완전히 철수했는데, 당시 9조 원이 넘는 무기를 현지에 남기고 온 것으로 알려져 있습니다.



미군이 2021년 갑자기 철수한 직후 아프가니스탄 정부군을 무너뜨리고 집권한 탈레반이 장악한 상태입니다.



트럼프 대통령은 현지시간 20일 외부 저녁 식사를 위해 이동하던 길에 백악관에서 취재진과 만나서도 "우리는 바그람 기지를 당장 돌려받길 원한다"며 "만약 그들이 그렇게 하지 않는다면 내가 무엇을 할지 알게 될 것"이라고 말했습니다.



바그람 기지를 다시 가져오기 위해 미군을 투입할 수 있느냐는 질문에는 "우리는 그것에 대해 말하지 않겠다"고만 답했습니다.