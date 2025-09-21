서울 아파트 8월 거래량 7월 넘어…한강벨트·강북, 증가세 주도

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

6·27 대출 규제 이후 주춤하던 서울 아파트 거래가 다시 늘면서 서울 25개 구 가운데 21개 구의 8월 거래량이 7월 거래량을 넘어섰습니다.국토교통부 실거래가시스템과 서울부동산정보광장에 따르면 지난 20일까지 신고된 서울 아파트 8월 매매 거래량(이하 계약해제 건 제외)은 총 4천17건으로 7월의 3천945건을 넘어섰습니다.8월 거래량은 아직 거래 신고 기한이 이달 말까지로 열흘 가까이 남아 있는데 이미 7월 거래량보다 많은 겁니다.서울 아파트 거래량은 6월에 1만건을 넘어섰다가 주택담보대출 한도를 6억원으로 제한하고 조건부 전세자금대출을 중단한 6·27 대출 규제 이후 7월 거래량은 4천건 미만으로 줄었습니다.하지만 지난달부터 다시 거래량이 늘기 시작하면서 이 추세가 이어지면 8월 거래량은 7월보다 1천건 정도 많은 5천건 수준까지 회복될 전망입니다.한강벨트 지역과 대출 규제의 영향이 적은 강북의 거래량이 많이 늘었습니다.성동구는 현재까지 8월 매매 신고 건수가 총 197건으로 7월(102건)의 2배 수준(93.1%)을 기록하며 25개 구 가운데 증가 폭이 가장 컸습니다.또 성북구(329건)가 전월 대비 67.0% 증가하며 뒤를 이었고, 강동구(65.3%), 중구(48.6%), 마포구(44.2%), 동작구(36.6%), 광진구(24.6%) 등 한강벨트 위주로 거래량 증가가 두드러졌습니다.이에 비해 6억 대출 규제의 타격이 큰 강남 3구와 양천구 등 토지거래허가구역 4개 구는 8월에도 7월 거래량을 밑돌고 있습니다.강남구는 20일 현재까지 신고된 8월 거래량이 96건으로 7월(312건) 대비 69.2% 줄었고, 송파구는 134건으로 7월(366건) 대비 63.3% 감소했습니다.또 서초구는 87건으로 7월(195건) 대비 55.4%, 양천구는 122건으로 7월(174건) 대비 29.9% 각각 감소했습니다.강북 한강벨트 중심의 거래량 증가는 이달에도 이어지는 분위기입니다.특히 성동구의 9월 거래 건수는 거래 신고 기한이 다음 달 말까지인데도 벌써 104건이 계약됐습니다.이미 7월(102건) 거래량을 뛰어넘었고, 8월 신고 건의 52.8%에 달하는 수준입니다.동작구도 현재까지 9월(96건) 거래 신고 건이 8월(183건)의 절반을 넘어섰습니다.한강벨트 지역을 중심으로 거래량 증가가 두드러지면서 아파트값 상승 폭도 커지는 모양새입니다.한국부동산원에 따르면 성동구 아파트값은 지난주 0.41% 올라 지난주(0.27%)보다 상승 폭이 크게 확대됐습니다.지난 8월 셋째 주 0.15%에서 마지막 주 0.19%로 오름폭이 커진 뒤 4주 연속 상승 폭이 커지는 중입니다.또 마포구는 지난주 0.28%, 광진구는 0.26% 오르며 각각 전주(0.17%, 0.20%)보다 오름폭이 확대됐습니다.