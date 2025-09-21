젠슨 황·샘 올트먼·팀 쿡, 경주에?…APEC 'CEO 서밋' 관심 집중

▲ 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장이 25일(현지시간) 한미 비즈니스 라운드 테이블 리셉션에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 대화하고 있다.

엔비디아의 젠슨 황, 오픈AI의 샘 올트먼, 애플의 팀 쿡 등 AI 혁신과 글로벌 빅테크를 대표하는 거물들이 경주에 모일지 관심이 집중됩니다.다음 달 28일부터 나흘간 경주에서 열리는 APEC CEO 서밋에 세계의 시선이 집중되고 있습니다.APEC CEO 서밋은 APEC 정상회의의 공식 부대행사로 열립니다.재계에 따르면 대한상의가 주관하는 이번 행사를 앞두고 우리 정부와 재계는 글로벌 '빅샷'(거물)들의 참석을 위해 막판 조율 작업을 벌이고 있습니다.단연 관심이 쏠리는 인물은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)입니다.최태원 대한상의 회장이 지난달 말 한미 정상회담 비즈니스 라운드테이블에서 황 CEO에게 직접 참석을 요청해 긍정적 반응을 얻은 것으로 전해졌습니다.최근에는 참석을 전제로 행사 일정을 준비할 정도로 황 CEO의 참석은 기정사실이 되고 있습니다.재계 관계자는 "황 CEO가 행사 마지막 날인 10월 31일 AI 관련 단독 세션을 진행할 것으로 알고 있다"고 말했습니다.황 CEO의 방한이 성사될 경우 주요국 정상과의 만남도 추진될 수 있습니다.일각에서는 황 CEO가 삼성전자나 SK하이닉스의 반도체 생산 라인을 방문할 수 있다는 관측도 나옵니다.엔비디아는 세계 AI 칩 시장을 지배하는 기업으로, AI 산업 전반에 걸쳐 막강한 영향력을 행사하고 있스비낟.최근 AI 붐의 핵심 인프라인 데이터센터용 AI 칩을 공급하면서 글로벌 빅테크와 각국 정부의 필수 파트너가 됐습니다.이에 따라 황 CEO의 행보는 엔비디아 경영을 넘어 글로벌 기술 및 경제 전략에 직접적인 영향을 미칩니다.황 CEO는 지난 한미 정상회담 비즈니스 라운드테이블에서 이재용 삼성전자 회장과 포옹하는 등 국내 주요 기업 총수들과 환담해 눈길을 끌었지만,올해 중국과 일본, 대만 등을 방문할 때도 한국은 찾지 않았습니다.샘 올트먼 오픈AI CEO 역시 참석 여부에 관심이 집중되는 대표적 거물입니다.오픈AI는 최근 한국지사인 오픈AI 코리아를 출범하면서 한국 AI 대전환의 파트너가 되겠다고 밝혔습니다.전략적 제휴 관계인 카카오와 생태계 연동을 준비하는 한편 삼성전자, SK와 반도체 및 하드웨어 분야 협력도 고려 중입니다.우리 정부가 추진 중인 소버린 AI 정책에도 파트너로서 참여할 수 있다고 하는 등 국내 기업 및 정부와 협력에 박차를 가하고 있습니다.이들 외에도 팀 쿡 애플 CEO, 순다르 피차이 구글 CEO, 제인 프레이저 씨티그룹 CEO 등의 참석 가능성이 큰 것으로 알려졌습니다.차기 APEC 의장국인 중국에서도 에디 우 알리바바 CEO, 추 쇼우즈 틱톡 CEO 등이 방한을 추진 중입니다.주요 CEO들의 일정이 내달 중순 확정될 가능성이 큰 가운데 최태원 회장을 비롯해 기업 총수들도 글로벌 네트워크를 동원해 거물들의 참석에 공을 들이고 있는 것으로 전해졌습니다.이번 행사는 1천700여명의 글로벌 기업 리더 및 임직원이 참석할 것으로 예상되며, 최근까지 900여명이 참석을 결정했습니다.(사진=연합뉴스)