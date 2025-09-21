"북 미림비행장에 열병식 준비 한창…각국 고위급 다수 참석통보"

▲ 올해 6월 23일 비어 있던 공간에 9월 11일에는 도열한 인파로 추정되는 형태가 식별(붉은 표시 원 속) 된다.

북한이 노동당 창건 80주년에 성대한 경축 분위기를 예고한 가운데 평양 미림비행장 인근에서 대규모 열병식 준비가 한창입니다.정부 소식통은 오늘 "평양 미림비행장 인근 열병훈련장에서 7월 초부터 다수 인원과 장비·차량이 위성 이미지로 식별됐다"며, "다음달 10일 당 창건 80주년 경축 열병식 연습으로 추정한다"고 밝혔습니다.제식훈련을 하는 행렬과 이동식미사일발사대로 추정되는 차량 등이 고해상도 위성 사진으로 식별된다고 이 소식통은 설명했습니다.이어 "인원·장비 동원 규모로 보면 근래 열병식보다 대규모로 준비하는 것으로 보인다"고 평가했습니다.최근 사례에 비춰 북한은 이번 열병식도 야간에 열병식을 진행할 것으로 예상됩니다.가장 최근의 북한 열병식은 2023년 9월 9일 정권수립 75주년 계기에 9월 8일 밤부터 시작돼 9일 이른 시간까지 이어졌습니다.북한은 열병식과 함께 특유의 대형 종합공연인 집단체조를 준비하는 것으로 보이는 동향도 6월 중순부터 포착됐습니다.정부는 또 이번 당 창건일 기념행사에 각국 고위급 인사 다수가 북한의 초청에 응해 참석 의사를 밝힌 것으로 파악했습니다.당 창건일 80주년을 성대하게 기념하려는 북한은 연초부터 각국 고위급에 초청장을 보냈습니다.특히 김정은 국무위원장의 이달 초 중국 전승절 기념행사 참석으로 일각에서는 중국 고위직의 방북 가능성도 거론됩니다.(사진=유럽연합 센티넬 위성 이미지, 조선중앙통신, 연합뉴스)