백악관 "H-1B 기존 소지자는 10만 달러 수수료 적용 안 돼"

▲ 전문직 비자 수수료 인상 포고문에 서명한 트럼프

미국 정부가 '전문직 비자'로 불리는 H-1B 비자 수수료를 1인당 10만 달러(약 1억 4천만 원)로 대폭 올리면서, 이 조치는 신규 비자 신청자에게만 적용될 것이라고 외신들이 보도했습니다.익명을 요구한 백악관 관계자는 "해당 수수료는 오직 신규 비자 신청자에게만 적용되며 기존 비자 소지자나 갱신 신청자에게는 적용되지 않는다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 전날 현행 1천 달러(약 140만 원)의 100배에 달하는 10만 달러로 수수료를 올리는 내용의 포고문에 서명했습니다.새 수수료 규정은 오늘(21일) 0시 1분부터 발효됩니다.새 규정 발표 직후 마이크로소프트(MS) 등 미국 테크 기업들은 해외 체류 중인 H-1B 비자 소지 직원들에게 이날까지 미국으로 돌아오라고 강력히 권고하며 당분간 미국 내 체류를 안내했습니다.그러나 백악관 관계자는 기존 H-1B 소지자가 미국에 재입국할 경우 새 수수료 규정이 적용되지 않는다고 설명했습니다.그는 "비자를 신청할 때만 부과되는 일회성(one-time) 수수료"라고 덧붙였습니다.이는 전날 하워드 러트릭 상무장관이 포고문 서명식에서 10만 달러 수수료가 '연간' 부과된다고 밝힌 것과는 차이가 있습니다.H-1B 비자는 과학·기술·공학·수학(STEM) 분야 전문직에 적용되는 비자입니다.추첨으로 연간 8만 5천 건이 발급되며 기본 3년 체류가 허용되고, 연장과 영주권 신청도 가능합니다.트럼프 대통령의 강성 지지층인 '마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)' 진영은 미국 기업들이 H-1B 비자를 이용해 저렴한 비용으로 외국 인력을 들여와 미국인들의 일자리를 빼앗는다고 주장해왔습니다.하지만 H-1B 비자는 전 세계 최고 인재를 유치하는 데 필수적이라는 반론도 적지 않습니다.외국인 전문가를 대거 고용한 미국 테크 기업들은 즉각 비상에 들어간 분위기입니다.백악관은 별도의 설명 자료를 내고 H-1B 비자 수수료 인상의 필요성을 거듭 강조했습니다.백악관은 "H-1B 프로그램은 미래 미국인 노동자들이 STEM 직업을 선택할 동기를 약화시키고 국가 안보를 위협한다"며 "트럼프 대통령은 프로그램의 악용을 막고 임금 하락을 방지하며 국가 안보를 보호하기 위해 H-1B 프로그램을 이용하는 회사들에 더 높은 비용을 부과하려는 것"이라고 밝혔습니다.이어 백악관은 구체적 수치도 제시했습니다."IT 분야에서 H-1B 비자 노동자 비중은 2003년 회계연도 32%에서 최근 65% 이상으로 늘었다. 미국 기업들이 미국인 기술 노동자를 해고하고 이들을 H-1B 노동자로 대체하고 있다"고 설명했습니다.백악관에 따르면 한 미국 기업은 2025년 회계연도에 5천189명의 H-1B 비자 승인을 받았지만 미국인 직원 약 1만 6천 명을 해고했습니다.다른 기업은 같은 기간 1천698명의 H-1B 비자 승인을 받고 지난 7월 오리건에서 미국인 직원 2천400명의 해고 계획을 발표했습니다.또 다른 회사는 2025 회계연도에 H-1B 승인 1천137건을 받고 올해 2월 미국인 일자리 1천 개를 감축했다고 백악관은 덧붙였습니다.백악관은 "심지어 미국 IT 직원들이 기밀 유지 계약 하에 외국인 대체 인력에게 업무를 교육하도록 강요받았다는 이야기도 있다"고 전했습니다.한편, 백악관은 트럼프 대통령이 서명한 포고문과 관련해 "포고문은 국토안보부 장관에게 현재 미국 밖에 있는 외국인이 비자를 신청할 때 수수료가 동반되지 않으면 비자 승인을 제한하도록 지시하며 국가 이익에 부합하면 개별적으로 예외를 허용한다"고 설명했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)