평양 미림비행장, 대규모 열병식 훈련 포착…시진핑 방북설까지

▲ 올해 6월 23일 비어 있던 공간에 9월 11일에는 도열한 인파로 추정되는 형태가 식별(붉은 표시 원 속) 된다.

북한이 노동당 창건 80주년을 앞두고 평양 미림비행장 인근에서 대규모 열병식을 준비하고 있습니다.정부 소식통은 오늘(21일) "평양 미림비행장 열병훈련장에서 7월 초부터 다수의 인원과 장비, 차량이 위성 이미지로 확인됐다"고 전했습니다.그러면서 "다음 달 10일 당 창건 80주년 경축 열병식 연습으로 추정한다"고 밝혔습니다.제식훈련을 하는 행렬과 이동식 미사일 발사대(TEL)로 보이는 차량도 고해상도 위성 사진으로 식별됐다고 설명했습니다.이어 "인원과 장비 동원 규모로 보면 최근 열병식보다 대규모로 준비하는 것으로 보인다"고 평가했습니다.최근 사례를 보면 북한은 이번 열병식도 야간에 진행할 것으로 예상됩니다.가장 최근 열병식은 2023년 9월 9일 정권수립 75주년을 맞아 9월 8일 밤부터 시작해 9일 새벽까지 이어졌습니다.북한은 열병식과 함께 특유의 대형 종합공연인 집단체조도 준비 중인 것으로 보입니다.이러한 동향은 6월 중순부터 포착됐습니다.정부는 이번 당 창건일 기념행사에 각국 고위급 인사 다수가 북한의 초청을 받아 참석 의사를 밝힌 것으로 파악했습니다.북한은 80주년을 성대하게 기념하기 위해 연초부터 각국 고위급 인사들에게 초청장을 보냈습니다.특히 김정은 국무위원장이 이달 초 중국 전승절 기념행사에 참석하면서 시진핑 중국 국가주석의 방북 가능성도 거론됩니다.당시 북중 정상회담에서 시 주석은 "고위급 왕래를 강화하겠다"고 언급했습니다.정부 소식통은 "각국 고위급의 초청 수락 동향을 주시하고 있다"고 전했습니다.(사진=유럽연합 센티넬 위성 이미지, 연합뉴스)