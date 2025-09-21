부상 털어낸 조규성, 2경기 연속 골…미트윌란, 비보르에 완승

▲ 조규성

무릎 부상을 떨쳐내고 돌아온 축구 국가대표 출신 공격수 조규성(미트윌란)이 2경기 연속 골을 터트리며 재기의 신호탄을 쐈습니다.미트윌란은 오늘 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 2025-2026 수페르리가 9라운드 홈 경기에서 비보르에 2대 0으로 완승했습니다.후반전 시작과 함께 교체 출전한 조규성은 팀이 1대 0으로 앞서던 추가 시간 6분 쐐기골을 터트렸습니다.조규성은 스로인을 받아 골 지역 왼쪽에서 공을 잡고 왼발 슛으로 연결해 골망을 흔들었습니다.지난 18일 2025-2026 덴마크축구협회컵(덴마크컵) 3라운드 올보르BK와의 원정 경기에서 1년 4개월 만에 득점포를 가동한 데 이어 이번 시즌 공식전 2호 골입니다.지난해 5월 12일 오르후스와의 리그 경기에서 골을 넣은 조규성은 2023-2024시즌을 마치고 평소 불편했던 무릎 수술을 받았습니다.그러나 합병증이 발생해 지난 시즌을 통째 날리고 재활에만 몰두했습니다.그는 이번 시즌을 앞두고는 미트윌란의 프리 시즌 훈련에 참여하며 복귀를 예고했고, 지난달 17일 수페르리가 5라운드 바일레와의 원정 경기에서 후반 추가 시간 그라운드를 밟아 1년 3개월 만에 복귀전을 치렀습니다.6라운드 실케보르를 상대로도 8분가량 뛰고 7라운드 브뢴뷔전은 벤치에서 경기를 지켜본 조규성은 8라운드 노르셸란전에서 13분 동안 그라운드를 누비며 점차 출전 시간을 늘려 왔습니다.이날 조규성은 교체 투입 2분 만에 유효 슈팅으로 위협적인 장면을 만들어내며 날카로운 골 감각을 과시했습니다.박스 중앙에서 골문 중앙 상단으로 헤더를 시도했지만, 아쉽게 골키퍼의 선방에 막혔습니다.미트윌란에서 함께 뛰는 중앙 수비수 이한범은 이날 출전하지 않았습니다.(사진=미트윌란 SNS 캡처)