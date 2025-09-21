뉴스

배드민턴 '황금 콤비' 김원호·서승재, 중국 마스터스 결승행

유병민 기자
작성 2025.09.21 09:24 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
배드민턴 '황금 콤비' 김원호·서승재, 중국 마스터스 결승행
▲ 배드민턴 김원호-서승재 

배드민턴 남자복식 세계 랭킹 1위 김원호-서승재(삼성생명) 조가 중국 마스터스 결승에 진출했습니다.

김원호-서승재는 오늘 중국 선전의 선전 아레나에서 열린 대회 남자복식 4강에서 세계 랭킹 6위 인도네시아의 파자르 알피안-무함마드 쇼히불 피크리를 약 36분 만에 2대 0으로 가뿐히 제압했습니다.

1게임 초반 1점씩 주고받으며 팽팽한 흐름을 이어간 김원호-서승재는 5대 5 동점에서 연속 득점에 성공하며 격차를 벌렸고, 끝까지 추격을 허용하지 않으며 첫 게임을 따냈습니다.

2게임에서는 역전과 추격을 반복하는 치열한 승부가 펼쳐졌습니다.

16대 16까지 이어진 접전 끝에 김원호-서승재는 3점을 연달아 올리며 주도권을 잡았고, 1점을 내준 뒤 마지막 득점으로 경기를 마무리하며 승리를 완성했습니다.

지난 1월 처음 복식 조를 꾸린 김원호-서승재는 올해 열린 3개의 슈퍼 1000 시리즈(말레이시아오픈, 전영오픈, 인도네시아오픈)를 비롯해 5차례 우승을 합작했고, 조 결성 불과 7개월 만에 세계 랭킹 1위에 올랐습니다.

지난달 세계개인선수권대회에서는 금메달을 목에 걸며 한국 남자 복식조의 2회 연속 세계선수권 정상 수성에 성공했습니다.

김원호-서승재는 결승에서 세계랭킹 7위 삿위크사이라지 란키레디-치라그 셰티(인도)와 맞붙습니다.

한편, 세계 랭킹 6위 여자 복식 김혜정(삼성생명)-공희용(전북은행)은 4강에서 세계 랭킹 1위 중국의 류성수-탄닝을 제압하며 깜짝 결승 진출에 성공했습니다.

김혜정-공희용은 1시간 23분간 접전 끝에 2대 1 승리를 거둬 결승권 티켓을 따냈습니다.

이 둘은 결승에서 세계 랭킹 4위 자이판-장수셴(중국) 조를 상대합니다.

여자 단식 세계랭킹 32위 김가은(삼성생명), 여자복식 세계 랭킹 7위 백하나(MG새마을금고)-이소희(인천국제공항)는 준결승에서 탈락했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유병민 기자 사진
유병민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지