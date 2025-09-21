신내림 받고 퇴직금 털어 굿값…여성들 홀린 '채도령'

이미지 확대하기

신아버지 채도령은 누구인가.20일 방송된 SBS '그것이 알고 싶다'(이하 '그알')에서는 '사라진 딸들 그리고 기묘한 아버지의 비밀'이라는 부제로 같은 신당에서 연달아 신내림을 받은 여성들과 신아버지의 비밀을 추적했다.지난 7월, 유명 항공사의 14년차 베테랑 승무원 정혜원 씨가 직원 2,000여 명에게 퇴사를 앞두고 작별 인사를 담은 메일을 보냈다. 그리고 그 메일 속에는 신내림을 받아 무속인이 되었다며 신당의 이름과 자신의 신명이 적힌 명함까지 공개했다.이에 동료들은 혜원 씨의 새 출발을 응원했다. 그런데 혜원 씨에 이어 같은 해에 입사한 이수정 씨까지 신내림을 받고 퇴사했다는 사실이 밝혀지며 회사 내에는 여러 가지 소문이 돌았다. 특히 두 사람이 같은 신당에서 신내림을 받았다는 사실은 여러 의혹을 갖게 만들었던 것.그런데 놀랍게도 이수정 씨의 친동생도 같은 신당에서 신내림을 받았다는 사실이 드러나 충격을 안겼다.세 사람의 신아버지는 동두천에 위치한 장호사라는 신당을 운영하는 채도령. 도대체 이들은 어쩌다가 채도령의 신제자가 되었을까?최근 정혜원 씨의 어머니는 딸로부터 연락이나 접근을 하지 말라는 내용증명을 받았다. 그리고 이수정 씨의 아버지는 두 딸이 신내림을 받았다는 사실을 최근까지 전혀 모르고 있었던 것으로 드러났다.이에 가족들은 채도령이 무리하게 신제자들을 가족들과 단절시키고 있다며 주장을 했다. 또한 딸들의 가지고 있던 돈의 행방이 묘연하다며 채도령을 의심했다.그런데 취재 중 알게 된 사실은 불과 3~4년 사이 채도령은 10명의 신제자에게 내림굿을 해준 것으로 드러났다. 그리고 이 신제자 10명 중에는 항공사 승무원이었던 혜원 씨와 수정 씨뿐만 아니라 S기업에 재직했던 여성 두 명 등 주로 30대 여성이 대부분이었다.과거 채도령의 제자였던 김 씨는 채도령과 신제자들의 관계가 다단계 느낌이라며 제자가 손님에게 굿을 유치할 경우 수익의 상당액이 채도령에게 돌아가는 구조를 가지고 있다고 말했다.그리고 신내림을 받지 않으면 가족에게 화가 간다는 이야기와 무당이 되면 좋은 일이 생긴다는 꿈 같은 이야기로 채도령을 만난 지 1주일 만에 내림굿을 받았다고 했다.또한 자신의 지인 등 4명이 한 달 동안 신내림을 받았다고 밝혀 충격을 안겼다. 그리고 채도령의 신제자들이 대부분 기존 제자의 지인이거나 손님으로 왔다가 신내림을 받게 되었다는 것.채도령은 제자들에게 손님 유치를 종용했고 재산뿐만 아니라 채무, 대출 등을 통해 굿을 하도록 만들었던 것으로 드러났다. 이에 제보자 역시 퇴직금과 지인들에게 빌린 돈까지 모두 굿값으로 썼다고 밝혀 눈길을 끌었다.전문가는 신기를 가진 사람들이 많지만 그들이 다 신제자가 되는 건 아니라며 채도령과 그의 제자들에 대해 의구심을 드러냈다.그리고 취재 중 만나게 된 채도령의 동생은 신내림을 믿지 않는다고 말했다. 신내림을 받기 전까지 부동산과 옷가게를 했다는 채도령. 10명 넘는 신제자에게 내림굿을 해준 채도령이 신내림을 받은 것은 2020년으로 그는 이제 경력 5년 차의 무당이었던 것으로 드러났다.또한 채도령의 동생은 과거 채도령이 자신에게 했던 말을 떠올렸다. 과거 채도령은 앞으로 대한민국에서 돈 버는 것은 신내림 밖에 없다며 신내림 후 조상굿을 하게 되어 있고 이것들은 다 비즈니스이기 때문에 앞으로는 무조건 신내림으로 답을 받을 것이라고 말했다는 것.신내림을 받지 않으면 가족에게 화가 온다는 이야기에 신내림을 받았던 제자들. 제자들은 신내림과 굿으로 수천만 원 혹은 수억 원의 채무가 생겼다. 하지만 무당으로 벌어들인 수익은 거의 없었던 것.하루 종일 전화 점사를 하며 겨우 생계를 이어갔으나 이 마저도 채도령이 대부분의 수익을 가져갔다고 밝혀 눈길을 끌었다.그리고 가족들과 계속 차단을 시켰던 채도령. 채도령의 신제자들은 그의 무당 경력이 5년 차라는 사실에 큰 충격을 받은 얼굴이었다.또한 무속인들은 장호사의 운영 방식이 일반적이지 않다고 지적했다. 굿값을 결정해 주는 부분에 대해서는 신은 숫자랑 친하지 않다며 의아한 얼굴을 했다. 또한 대출을 받아서 신내림, 굿을 하는 것이 과연 신령님들의 뜻이냐며 "무당의 욕심이 지나치게 들어갔다면 그건 기망에 의한 사기"라고 지적했다.그리고 경력이 길지 않은데 많은 제자들에게 신내림을 하는 것도 문제라며 "신아버지는 제자들의 인생을 책임져야 한다. 그렇기 때문에 함부로 신제자 만들어선 안 된다"라고 강조했다.무속 신앙 전문가는 채도령의 굿에 대해 소위 제대로 굿을 전승하지 못한 사람들의 전형이라고 지적하기도 했다.그리고 전문가는 "무속이 하나의 종교 문화로서 지향하고 있는 가치는 조화로운 삶이다. 그게 일종의 명령과도 같은 것이다. 특히 부모와의 관계, 부부와의 관계를 깨뜨리지 않는 것을 가장 우선시 여긴다"라며 "영험함은 신이 주는 선물과도 같다. 무당들은 신과의 관계가 곧바로 사람 사이의 관계에서 드러난다"라며 가장 중요한 것들을 무시하고 무너뜨리는 채도령의 행동을 지적했다.제작진은 끝까지 채도령의 입장을 들어보고자 했지만 그는 끝까지 인터뷰를 거절했다.마지막으로 방송은 채도령 신제자들의 가족과 지인들이 자신의 딸, 혹은 친구가 홀로 외롭고 힘든 시간을 보낸 것이 아닌지 미안해하며 고심 끝에 내려진 결정이라면 응원할 것이라는 이야기를 전했다.하지만 채도령에 대한 의혹에 대해서는 해소되기를 바란다고 덧붙였다.또한 자신이 아닌 가족이나 주변을 위한 신제자의 길을 선택한 많은 이들에게 그것으로 가족과의 단절을 가져왔다면 처음부터 왜 무속인의 길을 선택했는지 처음부터 되돌아보길 부탁했다.그리고 채도령에게 가족들 모르게 신내림을 하고 가족들과 반목하는 상황을 방치하는 게 진정한 스승이냐며 지금이라도 의문을 갖고 있는 제자들과 그 가족들에게 제대로 된 답을 주어야 한다고 강조했다.(김효정 에디터)