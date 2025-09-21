뉴스

백악관 대변인 "틱톡 이사진 7명 중 6명, 미국인이 맡을 것"

손기준 기자
작성 2025.09.21 05:37 조회수
틱톡
▲ 틱톡

중국 동영상 플랫폼인 틱톡의 미국 내 사업권 매각을 놓고 미·중 양국이 큰 틀의 합의에 이른 가운데, 미국 틱톡 플랫폼의 새 이사진 7명 중 6명은 미국인으로 채워질 것이라고 캐롤라인 레빗 백악관 대변인이 현지시간 20일 전했습니다.

이날 폭스뉴스에 출연한 레빗 대변인은 틱톡의 미국 사업권 매각에 대해 "우리는 합의가 다 됐다고 100% 확신한다. 이제 그 합의에 서명만 하면 되며, 그것을 하기 위해 대통령 팀이 중국 쪽 대화 상대방과 협력하고 있다"고 말했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 시진핑 중국 국가주석과 통화한 뒤 틱톡 거래 승인 문제 등에 대해 진전을 이뤘다면서 "틱톡 승인에 대해 감사하다"고 말했습니다.

레빗 대변인은 틱톡 미국 앱은 "미국인들이 과반 지분을 가질 것"이라며 7명으로 구성될 이사회에서 이사 6명은 미국인이 맡을 것이라고 전했습니다.

또 "알고리즘 역시 미국의 통제하에 있게 될 것"이라고 밝혔습니다.

여기에 미국 소프트웨어 기업인 오라클이 틱톡 미국 앱의 데이터와 보안 업무를 맡게 될 것이라고 설명했습니다.

미국에서 인기가 많은 틱톡은 모회사가 중국 바이트댄스라는 점에서 중국의 개인정보 탈취나 해킹에 이용될 수 있다는 우려가 제기 돼왔습니다.

이에 미 의회는 틱톡의 미국 내 사업권을 미국 기업에 매각하지 않으면 미국 내 틱톡 서비스를 금지하는 '틱톡 금지법'을 작년 제정했는데, 트럼프 정부는 미국인들이 틱톡을 계속 이용할 수 있게 하겠다며 이 법의 시행을 유예하고 틱톡 대주주 지분을 미국 기업이 인수하는 방안을 놓고 중국과 협상해 왔습니다.
