강남 도로서 차량 화재…사천 광포항 어선 전복

<앵커>



어제(20일) 저녁 서울 강남구 대치동 도로 한복판에서 차량 화재가 발생했습니다. 경남 사천시 광포항 인근 해상에선 어선이 전복되는 사고가 났습니다.



밤사이 사건사고 소식을 전연남 기자가 보도합니다.



<기자>



도로 한복판에서 차량이 시뻘건 불길에 뒤덮였습니다.



어제저녁 6시 40분쯤, 서울 강남구 대치동의 한 도로를 달리던 SUV 차량에서 불이 났습니다.



신고를 받고 출동한 소방당국에 의해 불은 15분 만에 완전히 꺼졌습니다.



차량 운전자가 스스로 대피해 인명 피해는 발생하지 않았고, 전기차는 아닌 걸로 알려졌습니다.



소방 당국은 차량 하부에서 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



---



어제 오후 5시쯤엔 경남 사천시 광포항 인근 해상에서 어선 한 척이 뒤집히는 사고가 일어났습니다.



승선원 7명이 바다에 빠졌는데, 해경과 주변 민간 선박 등에 의해 모두 구조됐습니다.



해경은 어제 낮 2시쯤 출항한 선박이 항해 도중 기상 악화로 파도에 전복된 것으로 추정된다고 밝혔습니다.



또, "승선자 전원이 구명조끼를 착용하고 있어 사상자 없이 모두 구조할 수 있었다"고 설명했습니다.



---



세계문화유산인 종묘 담벼락을 훼손한 50대 남성이 어제 구속됐습니다.



서울중앙지법은 문화유산법 위반 혐의로 50대 남성 A 씨에 대한 구속 전 피의자 심문을 한 뒤, "도망할 염려가 있다"며 구속영장을 발부했습니다.



A 씨는 지난 15일 새벽, 종묘 외곽 담장의 기와 10장을 파손한 혐의를 받습니다.



종묘관리소 직원들의 신고를 받은 경찰은 CCTV 분석 등을 통해 지난 17일 A 씨를 긴급체포했습니다.



(영상편집 : 이상민)