러 공습에 우크라 3명 사망…폴란드, 국경에 군용기 급파(종합)

▲ 현지시간 20일 우크라이나에 대한 러시아 공습으로 피해를 입은 주거 건물 앞에 서 있다.

러시아가 현지시간 19~20일 밤사이 우크라이나에 드론과 미사일 공습을 감행해 3명이 숨지고 수십 명이 다쳤습니다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 20일 오전 SNS를 통해 러시아가 순항·탄도 미사일 40발과 드론 약 580대로 우크라이나 전역을 공습했다고 밝혔습니다.드니프로, 미콜라이우, 체르니히우, 자포리자, 폴타바, 키이우, 오데사, 수미, 하르키우 등의 기반 시설과 주거지역, 민간 기업 등이 공습받았습니다.젤렌스키 대통령은 드니프로에서는 집속탄을 장착한 미사일이 아파트 건물을 직접 타격했다고 말했습니다.그는 간밤 공습에 따른 사망자가 3명, 부상자가 수십 명이라고 언급했습니다.로이터 통신은 지역 당국자들을 인용해 드니프로에서 1명이 사망하고 최소 26명이 다쳤으며, 체르니히우와 흐멜니츠키 지역에서 두 명이 사망했다고 전했습니다.젤렌스키 대통령은 "이런 공격은 군사적 필요가 아닌 민간인을 공포로 몰아넣고 우리 기반시설을 파괴하려는 러시아의 고의적 전략"이라고 비난했습니다.그는 "러시아에 대한 모든 제재는 생명을 구한다"며 국제사회에 우크라이나 방공 지원과 대러시아 제재 강화를 촉구했습니다.우크라이나는 러시아 석유 시설에 대한 공세를 이어 가고 있습니다.우크라이나군은 이날 러시아 로스네프트가 운영하는 주요 제트 연료 제조업체인 노보쿠이비셰프스크 정유소와 사라토프의 다른 정유 시설을 타격했다고 밝혔습니다.dpa 통신에 따르면 뱌체슬라프 페도리셰프 사마라 주지사는 에너지 연료 부문이 우크라이나 드론 공격의 표적이 됐다고 말했으나 피해 정도는 밝히지 않았습니다.페도리셰프 주지사는 나중에 4명이 사망하고 1명이 부상했다고 말했다고 러시아 타스 통신이 전했습니다.이날 폴란드 국경과 가까운 우크라이나 서부 지역이 공습을 받자 폴란드군이 이에 대응해 군용기를 보냈다고 로이터 통신이 전했습니다.폴란드군 작전사령부는 SNS에 "우크라이나 서부의 표적을 공습하는 러시아 장거리 항공 활동으로 폴란드와 동맹군 항공기가 급파됐다"고 밝혔습니다.몇 시간 뒤 우크라이나에 대한 러시아 공습이 멈춰 이 작전을 중단했다면서 "이 작전은 예방적이고 위협 지역 인근의 영공 안보를 위한 것"이라고 설명했습니다.폴란드는 지난 10일 러시아 드론이 자국 영공을 침범하자 영토 보존, 정치적 독립 또는 안보를 위협받은 동맹국이 긴급 협의를 요청할 수 있다고 명시한 북대서양조약기구(NATO·나토) 4조를 발동하고 공중 경계를 강화했습니다.19일 오전에는 러시아군 전투기가 에스토니아 영공을 침범했습니다.러시아 국방부는 20일 텔레그램을 통해 자국 군용기가 비행하는 동안 합의된 경로를 벗어나지 않았고 에스토니아 영공도 침범하지 않았다고 주장했으나, 에스토니아는 이를 재반박했습니다.에스토니아 국방부는 이날 SNS에 러시아 미그기 3대의 이동 경로를 표시한 이미지를 공개했습니다.이에 따르면 이들 전투기는 핀란드만 상공을 날고 있었고 에스토니아 영공 안쪽 10㎞ 미만으로 들어와 발트해 연안 국경과 평행한 경로로 비행했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)