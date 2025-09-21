유럽 주요 공항, 탑승시스템 업체 사이버공격에 차질

▲ 영국 런던 히스로 공항

유럽 주요 공항에 탑승시스템을 제공하는 업체를 겨냥한 사이버 공격이 발생해 공항에서 혼란이 빚어지고 있습니다.현지시간 20일 외신에 따르면 영국 런던 히스로 공항과 벨기에 브뤼셀 공항 등에서 여러 항공편이 취소 또는 지연되고 승객들이 장시간 대기하는 불편을 겪고 있습니다.유럽에서 가장 붐비는 히스로 공항은 미국 업체 콜린스 에어로스페이스의 기술적 문제를 언급했습니다.해당 업체는 전 세계 여러 공항에서 여러 항공사에 체크인과 탑승 시스템을 제공합니다.벨기에 브뤼셀 공항도 전날 밤 체크인·탑승 서비스 제공업체에 대한 사이버 공격으로 자동화 시스템이 작동되지 않으면서 수동 체크인과 탑승 절차만 가능하다고 말했습니다.이 공항은 이날 오후까지 항공편 10편이 취소됐고, 모든 이륙 항공편이 평균 1시간 지연을 겪고 있다고 말했습니다.독일 베를린 브란덴부르크 공항도 "유럽 전역에서 영업하는 시스템 제공업체의 기술적 문제로 체크인 대기시간이 길어지고 있다"며 "빠른 해결을 위해 노력하고 있다"고 밝혔습니다.콜린스 에어로스페이스는 어떤 사이버 공격을 받았는지 등 상세한 내용은 공개하지 않았습니다.모기업 RTX는 일부 공항에 들어간 콜린스 시스템에 '사이버 관련 차질'이 확인됐다면서 고객 전자 체크인과 수하물 위탁만 영향을 받고 있다고 말했습니다.(사진=게티이미지코리아)