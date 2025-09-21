러, 대이란 제재복원 유엔 표결 비판…'결의안 작성' 한국도 겨냥

▲ 러시아 국기

러시아는 유엔 안전보장이사회(안보리)에서 이란에 대해 핵프로그램 개발과 관련한 제재를 복원하는 방향으로 표결이 이뤄진 데 대해 "긴장을 더욱 높일 뿐"이라고 비판했습니다.특히 이란에 대한 제재 완화를 유지하는 결의안에 반대한 미국과 유럽 국가들은 물론 9월 안보리 의장국으로서 이 결의안을 작성·제출한 한국에도 비판의 화살을 겨눴습니다.러시아 외무부는 현지시간 20일 성명에서 "러시아는 포괄적공동행동계획'(JCPOA·이란핵합의)에 참여한 유럽 국가들과 그들의 영향을 받는 유엔 안보리 의장국인 한국의 행동에 도발적이고 불법적인 성격을 여러 차례 비판해왔다"고 밝혔습니다.이어 "이러한 행동은 외교와 아무런 관계가 없고 이란 핵 프로그램을 둘러싼 긴장을 더욱 고조시킬 뿐"이라고 말했습니다.러시아 외무부는 유럽 국가들과 안보리 비상임이사국들에 전례 없는 압력을 행사 중인 미국이 대이란 제재 완화를 유지하는 결의안을 반대하리라는 것은 예상할 수 있는 일이었다고 주장했습니다.그러면서 "한국이 스스로 제출한 결의안에 기권한 것은 주목할 만하다"며 "우리는 이를 한국의 '자기 노출'(self-disclosure)이자 한국이 자국 제안의 법적·절차적 무의미성과 유럽의 스냅백 주장이 실패했음을 잘 알고 있다는 신호로 인식하고 있다"고 밝혔습니다.유엔 안보리는 어제 이란의 핵 프로그램 개발과 관련한 제재 완화를 유지하는 결의안을 부결했습니다.이에 따라 이란 핵 프로그램에 대한 별도의 합의가 도출되지 않는 한 이달 28일부터 유엔의 대이란 제재가 복원됩니다.표결에서 러시아, 중국, 파키스탄, 알제리 등 4개국은 제재 완화 유지에 찬성했지만, 프랑스, 영국, 미국 등 9개국은 반대했고 한국과 가이아나는 기권표를 던졌습니다.이란은 2015년 핵 프로그램 일부를 중단하는 대신 유엔 제재를 일부 완화하는 내용의 핵합의를 미국·영국·프랑스·독일·러시아·중국과 체결했습니다.이란 핵 합의는 2018년 도널드 트럼프 정부가 일방적으로 파기하면서 사실상 효력을 상실했습니다.이후 7년간 이란이 핵 합의에서 정한 농도 이상으로 우라늄을 농축하자 영국, 프랑스, 독일은 이란이 협정 이행을 중대하게 어겼다며 지난달 28일 안보리에 제재복원(스냅백) 절차 개시를 통보했습니다.러시아는 우크라이나 '특별군사작전' 이후 이란과 군사적, 외교적으로 밀착을 강화해 왔습니다.(사진=게티이미지)