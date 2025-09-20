프로야구 1위 다툼 LG·한화 나란히 패배…폰세 개막 17연승 마감

▲ 20일 패전 투수가 된 LG 톨허스트

프로야구 2025시즌 1, 2위를 달리는 LG 트윈스와 한화 이글스가 나란히 5연승 도전에 실패했습니다.LG는 오늘 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 삼성 라이온즈와 홈 경기에서 14대 4로 졌습니다.또 한화 역시 kt wiz와 원정 경기에서 4대 2로 무릎을 꿇었습니다.LG와 한화는 이날 경기 전까지 나란히 4연승으로 잘 나갔으나 5연승 달성에는 모두 실패했습니다.이로써 LG가 83승 3무 51패, 한화는 80승 3무 54패로 두 팀의 승차는 3경기로 유지됐습니다.두 팀이 똑같이 7경기씩 남긴 가운데 LG가 잔여 경기에서 5승을 하면 한화 결과와 관계없이 정규 시즌 1위를 확정합니다.LG와 한화는 이날 믿었던 외국인 에이스들이 초반 난조를 보인 것도 비슷했습니다.LG는 앤더스 톨허스트가 1회초 안타 5개와 볼넷 1개로 4실점 했고, 2회와 3회에도 1점씩 내주는 등 3이닝 9피안타 6실점으로 패전 투수가 됐습니다.8월부터 LG 유니폼을 입은 톨허스트의 KBO리그 최소 이닝, 최다 실점입니다.삼성은 톱타자로 나온 이재현이 5타수 4안타 3타점으로 맹활약했습니다. 4안타는 이재현의 한 경기 최다 안타 타이기록입니다.또 선발로 나온 원태인은 6이닝을 피안타 9개, 4실점으로 막고 올해 국내 투수로는 가장 먼저 12승을 달성했습니다.삼성은 최근 4연승 신바람을 내며 69승 2무 65패, 4위를 유지했습니다.한화는 선발 코디 폰세가 개막 후 17연승을 달리다가 이날 시즌 첫 패배를 당했습니다.폰세는 1회 노아웃 1, 2루에서 kt의 거포 안현민에게 왼쪽 담장을 넘어가는 3점 홈런을 맞고 고개를 숙였습니다.한화는 3회초 루이스 리베라토와 문현빈의 안타로 2점을 따라붙었으나 5회 kt는 안현민이 또 1타점 적시타를 날려 4대 2로 달아났습니다.kt는 8회초 투아웃 1, 2루 위기에서 마무리 박영현을 조기 투입했고, 박영현은 공 한 개로 한화 최인호를 외야 뜬공으로 잡아내며 불을 껐습니다.kt 안현민이 3타수 2안타 4타점으로 펄펄 날며 팀 승리를 이끌었습니다.이날 6회 구원 등판한 한화 투수 문동주는 7회말에 시속 161.4㎞ 빠른 공을 던져 이번 시즌 KBO리그 최고 구속을 찍었습니다.이번 시즌 종전 최고 구속은 역시 문동주가 8월 5일 kt를 상대로 기록한 160.7㎞였습니다.kt는 이날 승리로 최근 4연패에서 벗어나며 67승 4무 66패를 기록, 단독 5위가 됐습니다. 6위 롯데 자이언츠(65승 6무 66패)와는 1경기 차이입니다.롯데는 최하위 키움 히어로즈와 홈 경기에서 15대 5로 크게 졌습니다.선발로 나간 알렉 감보아가 3⅓이닝을 피안타 9개로 8실점 했고, 6회 구원으로 나온 빈스 벨라스케즈도 1이닝 3피안타 3실점으로 흔들리는 등 외국인 투수 2명이 난조를 보였습니다.이미 최하위가 확정된 키움은 송성문이 1회 시즌 25호 2점 홈런으로 포문을 연 것을 시작으로 6타수 5안타 5타점을 기록하는 등 선발 타자 전원 안타로 롯데 마운드를 두들겼습니다.3위 SSG 랜더스도 두산 베어스를 안방으로 불러 15대 2 대승을 거뒀습니다.68승 4무 61패를 기록한 SSG는 4위 삼성과 승차를 1.5경기로 유지하며 준플레이오프 직행 가능성을 키웠습니다.SSG 선발 미치 화이트는 7이닝을 삼진 8개를 잡아내며 2실점으로 막고 시즌 10승(4패)을 채웠습니다.KIA 타이거즈는 NC 다이노스와 홈 경기에서 9회말 박찬호의 끝내기 밀어내기 볼넷으로 5대 4 승리를 거뒀습니다.4연패 중이던 KIA는 4대 3으로 뒤진 9회말 오선우의 안타와 김호령, 김규성의 볼넷으로 원아웃 만루 기회를 잡았습니다.박재현의 볼넷으로 동점을 만든 KIA는 박찬호까지 볼넷을 얻어내며 1점 차로 이겼습니다.KIA 선발로 나온 양현종은 이날 100탈삼진을 달성, KBO리그 최초로 11시즌 연속 100탈삼진 이상을 기록했습니다.똑같이 9경기씩 남긴 NC와 KIA는 5위 kt와 각각 3경기, 4경기 차이여서 '가을 야구' 진출이 쉽지 않은 처지입니다.(사진=LG 트윈스 제공, 연합뉴스)