뉴스

아프간 탈레반 정권, 여성이 쓴 책 대학서 금지

손기준 기자
작성 2025.09.20 21:41 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
아프간 탈레반 정권, 여성이 쓴 책 대학서 금지
▲ 아프간 여성들

아프가니스탄 탈레반 정권이 여성이 쓴 책을 대학서 가르치는 것을 모두 금지했습니다.

현지시간 20일 영국 BBC방송과 미국 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 아프간 고등교육부는 지난달 말 지국 내 각 대학에 금지 도서 679권의 목록을 담은 공문을 보내 이들 책을 없애도록 지시했습니다.

공문에 따르면 해당 도서들이 이슬람 율법인 샤리아에 어긋난다고 밝혔습니다.

금지 도서 목록엔 '화학 실험실 안전' 등 여성이 쓴 책, 약 140권이 포함됐습니다.

탈레반 당국은 또 인권, 민주주의, 여성학 등 다양한 주제의 18개 과목이 샤리아에 위배 된다면서 이들 과목을 폐지하도록 대학에 지시했으며 200여 개의 다른 과목에 대해서도 검토 중이라고 밝혔습니다.

탈레반은 2021년 아프간을 다시 점령한 뒤 여성이 중학교 이상 고등교육을 받는 것을 사실상 금지하고 취업이나 남성 보호자 없는 외출을 막는 등 여성 인권을 억압하고 있습니다.

지난해엔 여성이 집 밖에서 얼굴은 물론 목소리를 노출하는 것도 금지하는 법을 발표했으며 지난해 말 여성에게 마지막으로 남은 몇 안 되는 고등교육 과정인 조산사 교육과정을 폐쇄하기도 했습니다.

이번 금지 도서 목록에는 여성 작가의 책뿐만 아니라 이란인이 썼거나 이란에서 출판된 책 310권도 포함됐습니다.

그동안 아프간은 이란으로 흐르는 강에 댐을 지어 수자원 공급을 제한했고, 이를 기화로 두 나라는 국경 지대에서 충돌을 빚는 등 대립해 왔습니다.

이란 정부는 올해 들어 180만 명 이상의 아프간 난민을 아프간으로 추방했습니다.

아프간도 지난달 서부 헤라트주 하리강에 파슈단 댐을 준공, 수백만 명이 거주하는 이란 제2의 도시 마슈하드가 물 공급 제한 가능성에 직면한 상탭니다.

한편, 지난 17일 탈레반 당국은 부도덕한 행위를 막겠다며 전국 34개 주 가운데 바글란, 칸다하르, 헬만드 등 10개 주에서 인터넷 접속을 차단했다고 밝혔습니다.

이는 하이바툴라 아쿤드자다 탈레반 최고 지도자의 지시에 따른 조치로, 탈레반이 재집권 이후 인터넷 금지령을 시행한 것은 이번이 처음입니다.

(사진=AFP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
손기준 기자 사진
손기준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지