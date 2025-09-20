'24년 만' 도암댐 방류…오봉저수지 저수율 40% 훌쩍

<앵커>



강릉 지역의 전례 없는 가뭄 해소를 위한 24년 만의 도암댐 방류가 시작됐습니다. 최근 내린 비로 저수율이 꽤 올라갔지만, 아직 해갈에는 역부족인 만큼 하루 1만 톤에 달하는 도암댐 물이 공급될 예정입니다.



G1 송혜림 기자의 보도입니다.



<기자>



강릉수력발전소의 방류구를 통해 물이 흘러나옵니다.



지난 2001년 발전 방류가 중단된 지 24년 만입니다.



관로 2개를 통해 하루 1만 톤씩 방류하게 됩니다.



강릉시는 방류와 동시에 채수 작업을 통해 실시간으로 수질검사를 진행할 계획입니다.



흘러나온 물은 임시 저류시설에 서너 시간 가둬두고, 이때 총인이나 총유기탄소 등 수질 검사가 이뤄집니다.



저류시설의 물은 관로를 통해 다시 홍제 정수장으로 공급됩니다.



이렇게 물을 공급하면서 수질 검사에 문제가 생기면 방류는 바로 중단됩니다.



환경부도 검사 지원과 정수처리에 강릉시를 지원하기로 했습니다.



강릉시는 도수관로의 물이 먹는 물로 적합한 것으로 판단하고 있습니다.



[이형섭/환경부 물이용정책과장 : 전문기관에 검토의뢰를 해서 먹는 물 수질 기준에 맞춰서 가정에 공급하는 데는 문제가 없음을 저희가 확인했고….]



강릉시는 당분간 도암댐 물을 공급받으면서 중단 여부를 검토할 예정입니다.



[홍진원/강릉시민행동 운영위원장 : 도암댐 방류는 저희가 불가피한 상황으로 받아들여지고 있고요. 다만, 도암댐 전체에 대한 방류는 철저하게 조사하고 강릉 시민이 사용해도 되는 안전한 물인지 (검증해야 합니다.)]



한편 강릉시는 오늘(20일) 기준 오봉저수지 저수율은 40%를 훌쩍 넘어 저수 상황이 나아지면서, 아파트 등 물을 많이 쓰는 대수용가를 대상으로 한 제한급수를 어제 오후부터 전면 해제했습니다.



(영상취재 : 원종찬·권순환 G1, 영상편집 : 박진훈)



G1 뉴스 송혜림