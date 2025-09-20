뉴스

"의식 없이 엎드린 채"…9월에만 3명 숨졌다, 무슨 일

김진우 기자
작성 2025.09.20 15:27 수정 2025.09.20 15:46 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
"의식 없이 엎드린 채"…9월에만 3명 숨졌다, 무슨 일
▲ 당진 석문방조제

충남 당진시 석문면 석문방조제 인근에서 해루질객 익사 사고가 잇따르고 있습니다.

평택해양경찰서에 따르면 어제(19일) 밤 11시쯤 석문방조제 인근에서 야간 해루질객 안전관리 활동을 펼치던 당진파출소 육상순찰팀이 의식과 호흡 없이 엎드려 있던 50대 남성 A 씨를 발견했습니다.

해경은 당시 움직임이 없는 해루질객 불빛을 보고 구조보드를 이용해 접근, A 씨를 발견해 심폐소생술을 실시하고 인근 병원으로 옮겼으나 A씨는 사망 판정을 받았습니다.

해경은 A 씨가 잠수복을 입고 있었던 점을 토대로 스킨 해루질(스킨스쿠버+해루질)을 하다 사고를 당한 것으로 보고 정확한 사망 원인을 조사하고 있습니다.

A 씨를 포함해 이번 달에만 석문방조제 인근에서 3명이 익사했습니다.

총 11㎞의 석문방조제는 30개 지점으로 구분돼 있는데, 해루질이 주로 이뤄지는 23∼26번 지점은 수심 변화와 조류가 빨라 사고 위험이 높습니다.

이에 평택해경은 당진시와 협의해 22∼30번 지점을 출입통제구역으로 지정할 방침입니다.

(사진=충남도 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김진우 기자 사진
김진우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지