한국, 야구 세계 랭킹 4위 유지…1∼3위는 일본·대만·미국

유병민 기자
작성 2025.09.20 14:27 조회수
▲ 류지현 한국 야구 대표팀 감독

한국 야구가 세계 랭킹 4위 자리를 지켰습니다.

세계야구소프트볼연맹(WBSC)이 오늘 발표한 야구 세계 랭킹에 따르면 우리나라는 랭킹 포인트 4천169점을 획득해 8월 순위와 같은 4위를 유지했습니다.

한국 야구는 지난해 12월 랭킹에서 6위였다가 올해 7월 4위로 2계단 상승했으며 이후 이 순위를 이어가고 있습니다.

1∼3위는 일본(6천646점), 대만(5천86점), 미국(4천283점) 순입니다.

올해 12월 세계 랭킹 상위 12개 나라가 2027년 프리미어12 본선에 나갈 수 있습니다.

프리미어12는 2027년 대회부터 출전하는 나라 수가 16개로 늘어납니다.

올해 연말 세계 랭킹 12위까지 12개국이 본선에 직행하고, 13위부터 18위 나라들과 와일드카드 2개국, 예선 통과 4개국 등 12개 나라가 남은 4장의 본선 티켓을 놓고 경쟁하게 됩니다.

우리나라와 2026년 월드베이스볼 클래식(WBC) 같은 조에 편성된 나라들의 세계 랭킹은 일본, 대만 외에 호주가 11위, 체코 15위를 각각 기록했습니다.

(사진=연합뉴스)
유병민 기자
유병민 기자페이지 바로가기
