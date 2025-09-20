배드민턴 안세영, 10점 내리 쓸어담으며 중국 마스터스 결승행

안세영

배드민턴 여자 단식 '세계 최강' 안세영(삼성생명)이 2025 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 750 중국 마스터스 결승에 진출해 대회 2연패 달성에 성큼 다가섰습니다.안세영은 오늘(20일) 중국 선전의 선전 아레나에서 열린 대회 여자단식 4강에서 일본의 야마구치 아카네(4위)를 단 39분 만에 2대 0으로 가뿐히 제압했습니다.1게임 초반 팽팽한 흐름을 이어가던 안세영은 6대 6 상황에서 두 차례 2점 차 리드를 내줬지만, 7대 9로 뒤진 순간부터 10점을 연속으로 따내며 여유 있게 첫 게임을 가져갔습니다.2게임 초반에서도 역전과 추격이 반복됐습니다.그러나 안세영은 12대 12 동점에서 2점, 4점, 3점을 연달아 쓸어 담으며 안정적으로 승부를 결정지었습니다.안세영은 올해 말레이시아오픈을 비롯해 전영오픈, 인도네시아오픈 등 슈퍼 1000 3개 대회를 석권했고, 슈퍼 750 대회인 인도오픈과 일본오픈, 슈퍼 300 대회인 오를레앙 마스터스에서도 정상에 올랐습니다.지난달에는 프랑스 파리에서 열린 2025 세계개인배드민턴선수권대회에 출전해 대회 2연패에 도전했으나 준결승전에서 '천적' 천위페이(5위·중국)에게 패해 아쉽게 탈락했습니다.이번 중국 마스터스는 세계선수권대회 이후 안세영이 처음 출전하는 대회입니다.이번 대회에서 우승할 경우, 안세영은 지난해에 이어 2년 연속 정상에 오르게 됩니다.안세영은 결승에서 김가은(삼성생명), 중국의 한웨(3위) 대결의 승자와 맞붙습니다.세계 랭킹 32위 김가은(삼성생명)은 지난 19일 열린 여자단식 4강에서 2위 왕즈이(중국)를 꺾는 이변을 일으키며 준결승전에 올랐습니다.(사진=게티이미지코리아)