남자 경보 20㎞ 최병광, 6번째 세계선수권서 30위

▲ 최병광이 20일 일본 도쿄에서 열린 2025 세계육상선수권대회 남자 20㎞ 경보에 출전해 역주하고 있다.

한국 남자 경보 간판 최병광(삼성전자)이 자신의 6번째 세계선수권대회를 30위로 마쳤습니다.최병광은 오늘 일본 도쿄 국립경기장 인근에서 열린 2025 세계육상선수권 남자 20㎞ 경보에서 1시간22분52초에 완주했습니다.2013년 모스크바(38위)에서 처음 세계선수권 무대에 선 최병광은 2015년 베이징(45위), 2017년 런던(31위), 2019년 도하(21위), 2022년 유진(34위) 대회에 이어 도쿄에서도 태극마크를 달고 걸었습니다.개인 최고 기록(1시간20분29초)에는 미치지 못했지만, 도하 대회 다음으로 좋은 30위에 올랐습니다.카이오 본핌(브라질)은 1시간18분35초에 완주해 브라질 선수로는 처음으로 세계선수권 남자 20㎞ 경보 챔피언에 올랐습니다.지난 13일 남자 35㎞ 경보에서 2위를 한 본핌은 이번 대회 두 번째 메달을 금빛으로 장식했습니다.왕자오자오(중국)가 1시간18분43초로 2위, 파울 맥그래스(스페인)가 1시간18분45초로 3위에 올랐습니다.여자 20㎞ 경보에서는 마리아 페레스(스페인)가 1시간25분54초로 우승했습니다.페레스는 2023년 부다페스트 대회에 이어 2회 연속 경보 2관왕(20㎞, 35㎞)에 올랐습니다.알레그나 곤살레스(멕시코)는 1시간26분06초로 2위를 했고, 후지이 나나코(일본)는 1시간26분18초의 일본 신기록을 세우며 동메달을 차지했습니다.일본 선수가 세계선수권 여자 경보에서 메달을 따낸 건 이번 대회 후지이가 처음입니다.(사진=로이터, 연합뉴스)