MLB 다저스, 샌프란시스코 꺾고 PS 진출…이정후·김혜성 결장

▲ 홈팬들에게 인사하는 다저스 커쇼

미국 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스(LA) 다저스가 샌프란시스코 자이언츠를 꺾고 3연승 상승세를 이어갔습니다.다저스는 오늘 미국 캘리포니아주 LA의 다저스타디움에서 열린 2025 MLB 정규시즌 샌프란시스코와 홈 경기에서 6대 3으로 이겼습니다.최근 3연승의 다저스는 87승 67패를 기록, 내셔널리그 서부 지구 1위를 지켰습니다.반면 샌프란시스코는 76승 78패, 같은 지구 4위에 머물렀습니다.다저스 김혜성과 샌프란시스코 이정후는 이날 경기에 나란히 결장했습니다.김혜성은 15일 샌프란시스코와 경기 교체 출전 이후 경기에 나오지 못하고 있고, 이정후는 전날 다저스와 경기 3타수 무안타 등 최근 6경기 연속 무안타 부진 속에 벤치를 지켰습니다.2대 1로 끌려가던 다저스는 5회말 오타니 쇼헤이의 역전 3점포로 승부를 뒤집었고, 곧바로 무키 베츠가 연속 타자 홈런으로 5대 2로 달아났습니다.시즌 52호 홈런을 때린 오타니는 내셔널리그 홈런 부문 선두 카일 슈워버의 53개를 1개 차로 뒤쫓았습니다.아메리칸리그까지 더하면 56개 홈런을 날린 칼 롤리(시애틀 매리너스)가 홈런 1위입니다.전날 이번 시즌을 끝으로 은퇴를 선언한 다저스 투수 클레이턴 커쇼는 이날 선발로 나와 4⅓이닝을 피안타 4개, 사사구 4개, 탈삼진 6개, 2실점으로 막았습니다.5이닝을 채우지 못해 승리투수는 되지 못했습니다. 커쇼는 올해 10승 2패의 성적을 내고 있습니다.이날 승리로 다저스는 남은 경기 결과와 관계없이 이번 시즌 포스트시즌(PS) 진출을 확보했습니다.샌프란시스코는 와일드카드 3위 뉴욕 메츠와 승차가 4경기로 벌어졌습니다. 정규 시즌 8경기만 남았기 때문에 '가을 야구' 가능성이 희박해졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)