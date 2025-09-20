[자막뉴스] 관세폭탄에 비자장사, '돈독' 오른 트럼프…전문직 비자 수수료 100배 올리자 '발칵'

미국이 '전문직 비자'로 불리는 H-1B 비자 발급 수수료를 기존 1천 달러에서 10만 달러로, 100배 대폭 증액했습니다.



미국 현지 시간으로 19일 트럼프 대통령은 백악관에서 H-1B 비자 프로그램을 개편하는 포고문에 서명했습니다.



이 비자는 과학과 기술, 수학 분야 전문 직종을 위한 비자로, 매년 8만 5천 건이 추첨을 통해 발급됩니다.



기본 3년 체류가 허용되며 연장과 영주권 신청도 가능합니다.



이번에 책정된 10만 달러 수수료는 매년 내야 하는 금액입니다.



최대 6년까지 체류할 경우 총 60만 달러, 우리 돈 약 8억 4천만 원을 내야 한다는 뜻입니다.



하워드 러트닉 / 미국 상무장관 "이제 회사는 이 사람이 정부에 10만 달러를 지급할 만큼 가치가 있는지를 결정해야 합니다. 해당 인물이 회사와 미국에 매우 가치 있지 않다면 본국으로 돌아가고, 회사는 미국인을 고용할 것입니다." 포고문에는 "저임금·저숙련 노동력으로 대체하기 위해 악용돼 왔다"며 "미국 노동자를 대규모로 대체하면서 경제와 국가 안보를 훼손시켰다"고 개편 배경을 설명했습니다.



이날 트럼프 대통령은 새로운 미국 영주권 비자인 '골드카드' 프로그램 행정명령에도 서명했습니다.



개인이 100만 달러, 기업이 200만 달러를 미국 재무부에 납부하면 신속한 비자 처리 혜택을 받을 수 있는 제도입니다.



이날 트럼프 대통령은 골드카드가 기존 취업이민 비자를 대체하게 될 거라며, "이를 통해 세금을 감면하고 부채를 갚을 것"이라고 말했습니다.



이번 비자 개편 조치는 인도와 중국계 인력을 다수 고용하고 있는 실리콘밸리 IT업계를 겨냥한 걸로 풀이됩니다.



로이터통신은 "새 수수료가 기업들의 비용을 크게 증가시킬 것"이라며 "특히 중소 기술기업과 스타트업에 큰 부담이 될 것"이라고 전망했습니다.



미국 조지아주 한국인 노동자 집단 구금 사태 이후 한미가 논의 중인 대미 투자 기업 비자 개편에도 영향을 줄 것으로 보입니다.



일각에서 H-1B 비자의 한국인 할당 확대 방안이 거론됐지만, 수수료 대폭 인상으로 우리 기업 비용 부담이 크게 늘어날 거란 우려가 나옵니다.



(취재 : 임태우, 영상편집 : 김복형, 제작 : 디지털뉴스편집부)