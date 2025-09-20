이병헌 "오스카 시상식서 바이든 만나…공황장애 와 비틀"

이미지 확대하기

[SBS연예뉴스 | 해운대(부산)=김지혜 기자] 배우 이병헌이 미국 아카데미 시상식에서 조 바이든 전 미국 대통령과 만났던 일화를 전했다.19일 부산 해운대구 동서대학교 소향씨어터에서 열린 제30회 부산국제영화제 '액터스 하우스' 주인공으로 나선 이병헌은 무대에서의 긴장감에 관해 말하던 중 특별한 에피소드를 공개했다.이병헌은 "아카데미 시상자로 초대를 받은 적이 있다"고 운을 뗐다. 이어 "시상식 전에 알 파치노 선생님이 식사를 같이하자고 해서 함께 식사했다. 알 파치노 선생님과는 전에 작품을 잠깐 한 적이 있었다"며 "선생님이 '미국에 왜 왔냐'고 해서 '사실 오스카 시상자로 나서게 됐는데 벌써 긴장돼서 죽겠다'고 하니까 '나도 그런데 올라가면 긴장된다'고 하셨다. 내가 너무 긴장하니까 선생님이 '카메라 앞에서 다른 캐릭터를 연기한다고 생각하라'고 하시더라. 좋은 아이디어라고 생각했다"고 명배우의 인상적이었던 조언을 전했다.시상식에 간 이병헌은 당시 함께 시상을 맡은 배우와 무대에 오를 준비하고 있었는데, 본인 앞 순서인 두 사람이 말을 걸어 짧게 대화를 나눴다고 전했다.대화를 건 상대방은 "자신이 영화인들의 잔치를 망치는 게 아닌지 모르겠다"는 말을 했다고. 이병헌은 이들이 무대에 오른 뒤 시상 파트너에게 "저분이 누구시냐"고 물었는데 조 바이든 당시 미국 부통령이었다고 했다.이병헌은 "그분(바이든 전 대통령)이 계속 말을 걸었던 건 긴장을 풀려고 한 게 아닐까 하는 생각이 드는 순간 나에게 공황장애가 왔다"며 "제 차례가 와서 커튼이 열리는데 빛이 내리쬐는 순간 비틀한 것 같다"고 당시 상황을 전했다.이어 "생각해 보니 알 파치노 선생님 조언이 말이 안 되는 거였다"며 "마이크 앞에서 '안녕하세요. 이병헌입니다'라고 이야기하는 순간 그게 이병헌이 되는 것이기 때문에 모든 게 해제가 됐다. 캐릭터를 입고 올라가는 건 말이 안 된다고 생각했다"고 말했다.이 아카데미 시상식은 제88회 시상식으로 이병헌은 당시 아시아 배우 최초로 시상자에 선정되는 영광을 안았다. 이병헌은 콜롬비아 출신 배우 소피아 베르가라와 함께 무대에 올라 외국어영화상(현 국제장편상)을 시상했다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)