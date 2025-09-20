내란특검, 윤 전 대통령 24일 소환 통보…윤 측 "일방적 통보 부당해"

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀이 윤석열 전 대통령에게 오는 24일 소환을 통보했습니다.



특검팀은 오늘(20일) "윤 전 대통령에게 피의자 신분으로 오는 24일 오전 출석할 것을 통보했다"고 밝혔습니다.



특검팀은 윤 전 대통령을 상대로 '평양 무인기 투입 의혹' 등 외환 의혹 관련 조사를 진행할 것으로 보입니다.



특검팀이 윤 전 대통령을 외환 혐의와 관련해 조사하는 것은 이번이 처음이다.



특검팀은 윤 전 대통령이 비상계엄 선포의 명분을 만들 목적으로 북한을 도발하기 위해 지난해 10월쯤 드론작전사령부에 평양 무인기 투입 작전 등을 지시한 것으로 의심하고 있습니다.



특검팀은 그동안 김용대 드론작전사령관과 이승오 합동참모본부 작전본부장, 김명수 합동참모본부 의장 등 당시 작전 지휘체계상 핵심 인물들을 여러 차례 조사해 혐의를 구체화했습니다.



다만, 윤 전 대통령이 특검팀의 출석 요구에 응할지는 미지수입니다.



윤 전 대통령 변호인단은 언론 공지를 통해 "특검이 선임되지 않은 변호사에게 문자로 소환을 통지했다"며 "25일, 26일 연이어 재판이 있는데 아무 논의 없이 일방적으로 소환을 통보하는 것은 몹시 부당하다"고 반발했습니다.



지난 7월 10일 재구속된 윤 전 대통령은 재구속 이후 특검팀 조사와 내란 재판을 모두 거부하고 있습니다.