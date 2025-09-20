도암댐 방류하지만…손님 줄어 대목 앞두고 '울상'

<앵커>



최악의 가뭄을 겪어온 강릉이 제한 급수를 어제(19일) 전면 해제했습니다. 오늘부터는 도암댐 방류가 시작되는 등 극한 상황은 벗어나는 분위기지만 관광객이 줄어 생계가 어려워진 자영업자들은 추석 대목을 앞두고도 걱정이 한가득입니다.



강릉 최대 관광지로 꼽히는 경포 해변.



저녁 시간인데도 바닷가 앞 식당가가 텅 비었습니다.



극심한 가뭄과 물 부족으로 관광객들의 발길이 뚝 끊겼기 때문입니다.



[박철수 씨/횟집 운영 : (손님들이 전화 오면) '물 사정이 안 좋아서 식당 운영하는 데 불편이 없습니까'가 첫 질문이죠. (손님이) 80% 줄었다는 차이가 느껴질 정도로, 전혀 없다시피 할 정도입니다.]



주변 숙박 업소도 사정은 마찬가지.



투숙객이 없어 주차장은 텅 비었고, 놀러 나가는 사람을 찾기 어렵습니다.



[정민호 씨/숙박업소 운영 : 가격을 바닥까지 내려도 손님이 하나도 없다고 보시면 돼요. (예약 전화 오면) '물은 나오냐', '샤워는 가능하냐' 이런 질문이 많이 오죠.]



강릉시가 최근 대형 숙박업소 10곳을 상대로 조사한 추석 연휴 예약율은 63%로 지난해보다 6%p 떨어졌는데, 현재 상황이 계속되면 예약 취소가 늘어날 수 있다고 강릉시는 우려하고 있습니다.



강릉 시내 상권도 직격탄을 맞았습니다.



이곳은 강릉의 한 번화가입니다.



평소 같으면 회식하러 온 직장인들이나 대학생들로 붐벼야 할 곳이 지금은 이렇게 한산하기만 합니다.



[권은숙 씨/식당 운영 : 아파트 같은 경우에 저녁 6시부터 밤 9시까지 물 제한을 그러니까 급수 제한을 하고 있어요. (손님들이) 물 받으러 가느라고 아예 모임 같은 거 안 하시고 저녁 식사하러 안 오시는 거예요.]



평소 사람들로 북적이던 강릉 중앙시장 골목도 휑합니다.



추석 황금연휴 대목을 앞두고 상인들은 걱정이 태산입니다.



[박철수 씨/횟집 운영 : 연휴 기간이 며칠인지에 따라서 장사하는 사람들은 많은 기대를 하는데 올해는 매우 걱정스럽습니다.]



최근 내린 단비로 오봉저수지 저수율이 30% 가까이 오르고, 오늘부터 도암댐 방류도 시작되는 만큼 물 부족 상황이 하루빨리 해결돼 관광객들이 돌아오길 기대하고 있습니다.



