1. 오전까지 전국에 비…충남·호남 시간당 30~50mm



충남과 호남에 30에서 50mm의 강한 비가 예상되는 등 전국에 비가 내리고 있습니다. 오전에 수도권 등 서쪽지역부터 비가 그치지만 강원 영동의 비는 내일 오전까지 이어집니다



2. 미중정상, 경주APEC 회담…타협점 마련 주목



트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 주석이 다음 달 말 경주에서 열리는 APEC 정상회의에서 6년 만에 다시 만납니다. 이번 회담에서 무역과 안보 현안을 둘러싼 타협점이 마련될지 관심이 모아지고 있습니다.



3. "본질은 대선 개입"…"괴담 DNA 발현"



민주당이 조희대 대법원장을 향해 본질은 대선개입이라며 사퇴를 거듭 촉구했습니다. 국민의힘은 민주당의 괴담 선동 DNA가 발현됐다며 징벌적 손해배상을 하게 해야 한다고 주장했습니다.



4. KT, 서버 해킹…롯데카드 앱 먹통



소액결제 해킹을 당한 KT가 이번에는 서버에서 해킹 흔적을 발견했다며 당국에 신고했습니다. 개인정보가 대량 유출된 롯데카드는 앱과 홈페이지는 먹통이 됐고, 상담사 연결까지는 2시간이 걸리는 등 가입자들이 또다른 불편을 겪고 있습니다.

