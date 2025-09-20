"괴담 선동 DNA 발현"…"징벌적 손해배상 대상"

<앵커>



국민의힘은 '조희대 회동설'의 근거로 사용된 음성 파일이 인공지능으로 만든 가짜라며, 민주당의 괴담 선동 DNA가 발현됐다고 반발했습니다. 의혹을 제기한 민주당 의원들이 징벌적 손해배상의 1호 적용 대상이라며 사퇴를 촉구했습니다.



조희대 대법원장과 한덕수 전 총리 등의 회동설을 뒷받침하는 근거로, 지난 5월 유튜브 채널 '열린공감TV'가 공개한 음성입니다.



[제보자 (5월 10일 '열린공감TV') : 점심을 먹었단 말이지. 그 자리에서 조희대가 그런 말을 했다는 거야. 이재명 사건 대법원 올라오면 알아서 처리한다고.]



국민의힘은 이 음성이 실제 제보자의 목소리가 아닌 인공지능, AI로 재현된 가짜 음성이란 의혹을 제기했습니다.



음성이 실린 영상물의 도입부에 "풍문이다", "AI로 제작된 것"이란 문구가 명시돼 있다는 겁니다.



그러면서 이번 사태를 "AI 공작 정치"라 규정했습니다.



[유상범/국민의힘 원내운영수석 : 괴담 선동 DNA가 상습적으로 발현된 것입니다. 조작된 음성 파일로 사법부를 흔드는 민주당의 행태는 전형적인 내란 선동입니다.]



회동설을 공개적으로 언급한 민주당 의원들을 향해서는 의원직 사퇴를 촉구했고,



[사퇴하라! 사퇴하라! 사퇴하라!]



허위 사실 유포 근절을 위해 민주당이 추진하는 '징벌적 손해배상제'의 적용 대상이라고 꼬집었습니다.



[송언석/국민의힘 원내대표 : 가장 앞장섰던 정청래부터 시작해서 서영교, 부승찬, 김어준 등등 징벌적 손해배상 제도의 제1호 적용 대상이 되어야 한다고 저는 생각합니다.]



음성을 공개했던 열린공감 TV는, 해당 음성은 "AI가 아니다"라고 조작설을 반박했습니다.



국민의힘은 민주당 지도부 등을 조 대법원장 등에 대한 명예훼손 혐의로 형사 고발하고, 회동설, 조작설의 진위를 가리기 위해 국회 국정조사를 요청하겠다는 방침입니다.



