"본질은 대선 개입"…"자업자득, 물러나야"

<앵커>



조희대 대법원장과 한덕수 전 총리의 회동설에 대해 당사자들은 사실이 아니라며 부인했지만, 이 의혹을 제기한 민주당은 본질은 사법부의 대선 개입이라며 공세를 이어갔습니다. 국민적 불신은 조 대법원장이 초래한 '자업자득'이라며 거듭 사퇴를 요구했습니다.



민경호 기자가 보도합니다.



<기자>



민주당 정청래 대표는 이재명 대통령 선거법 위반 사건에 대한 지난 5월 대법원의 유죄 취지 파기환송 판결을 다시 거론했습니다.



평상적 절차만 지켰어도 대선 후보를 바꿔치기했다는 의심도 없었을 거라며, 조희대 대법원장의 자진 사퇴를 거듭 촉구했습니다.



[정청래/더불어민주당 대표 : 조희대 대법원장을 둘러싼 내부의 비판과 국민적 불신은 다 조희대 대법원장이 초래한 자업자득입니다.]



민주당 서영교, 부승찬 의원이 제기했던, 조 대법원장이 한덕수 전 총리 등과 만나 '이 대통령 사건을 알아서 처리하겠다'고 말했다는 이른바 '4인 회동설'에 대해 당사자들이 모두 부인한 걸 두곤, 민주당은 진실 공방으로 흐르는 것에 크게 대응할 생각이 없다는 입장을 냈습니다.



그러면서 "본질은 조희대 사법부의 대선 개입"이라고 강조했습니다.



이에 앞서 김병기 원내대표는 의혹을 제기하는 게 국회의원의 일이 아니냐면서도, 이렇게 얘기했습니다.



[김병기/더불어민주당 원내대표 (SBS라디오 '김태현의 정치쇼') : (의혹을) 처음에 거론하신 분들이 계시죠. 말씀하신 분들이 해명을 하셔야 될 것 같습니다.]



이에 서 의원은 4인 회동설은 유튜브 채널 '열린공감TV'에서 제기된 것이라고 밝혔고, 자신이 처음 주장했던 조 대법원장과 윤석열 전 대통령의 회동설은 현직 국회의원한테서 들었다고 전했습니다.



국회 대정부질문에서 4인 회동설을 다시 언급한 부 의원도 "믿을 만한 사람이 복수의 의원에게 제보했다"고 하면서 더 구체적으로는 밝히지 않았습니다.



(영상취재 : 전경배·김용우, 영상편집 : 이재성)