크렘린궁, '푸틴에 실망' 트럼프에 "감정적 접근 이해해"

▲ 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인

크렘린궁은 도널드 트럼프 미국 대통령이 쉽게 해결되지 않는 우크라이나 문제를 두고 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 실망했다"고 발언한 데 대해 "이해할 수 있다"는 반응을 내놓았습니다.타스 통신에 따르면 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 이날 러시아 중부 페름에서 기자들과 만나 "우리는 미국과 트럼프 대통령 개인이 우크라이나 해결을 촉진하는 노력을 계속하기 위한 정치적 의지와 의도를 갖고 있다고 본다"고 말했습니다.그러면서 "물론 트럼프 대통령은 이 문제에 상당히 감정적이다. 이는 전적으로 이해할 수 있다"고 강조했습니다.페스코프 대변인은 푸틴 대통령 또한 우크라이나 문제를 정치적, 외교적으로 해결하려는 열망을 유지하고 있고, 이를 위해 많은 일을 하고 있다고 주장했습니다.그는 이어 우크라이나와 유럽 국가들은 '대립' 상태를 유지하기 위해 모든 노력을 다하며 평화에 걸림돌을 만들고 있다는 러시아의 입장을 재차 밝혔습니다.트럼프 대통령은 전날 영국 국빈방문 기자회견에서 "푸틴 대통령과 내 관계 때문에 우크라이나 문제가 가장 쉬울 거라고 생각했는데 그가 나를 정말로 실망시켰다"고 말했습니다.그러면서 본인에게 이 문제를 해결할 의무가 있는 것 같다고 덧붙였습니다.(사진=게티이미지코리아)