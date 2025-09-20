뉴스

크렘린궁, '푸틴에 실망' 트럼프에 "감정적 접근 이해해"

박재현 기자
작성 2025.09.20 04:16 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
크렘린궁, '푸틴에 실망' 트럼프에 "감정적 접근 이해해"
▲ 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인

크렘린궁은 도널드 트럼프 미국 대통령이 쉽게 해결되지 않는 우크라이나 문제를 두고 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 실망했다"고 발언한 데 대해 "이해할 수 있다"는 반응을 내놓았습니다.

타스 통신에 따르면 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 이날 러시아 중부 페름에서 기자들과 만나 "우리는 미국과 트럼프 대통령 개인이 우크라이나 해결을 촉진하는 노력을 계속하기 위한 정치적 의지와 의도를 갖고 있다고 본다"고 말했습니다.

그러면서 "물론 트럼프 대통령은 이 문제에 상당히 감정적이다. 이는 전적으로 이해할 수 있다"고 강조했습니다.

페스코프 대변인은 푸틴 대통령 또한 우크라이나 문제를 정치적, 외교적으로 해결하려는 열망을 유지하고 있고, 이를 위해 많은 일을 하고 있다고 주장했습니다.

그는 이어 우크라이나와 유럽 국가들은 '대립' 상태를 유지하기 위해 모든 노력을 다하며 평화에 걸림돌을 만들고 있다는 러시아의 입장을 재차 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 전날 영국 국빈방문 기자회견에서 "푸틴 대통령과 내 관계 때문에 우크라이나 문제가 가장 쉬울 거라고 생각했는데 그가 나를 정말로 실망시켰다"고 말했습니다.

그러면서 본인에게 이 문제를 해결할 의무가 있는 것 같다고 덧붙였습니다.

(사진=게티이미지코리아)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박재현 기자 사진
박재현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지