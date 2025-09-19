트럼프·시진핑, 3개월여 만에 전화 통화

▲ 트럼프 미국 대통령 (왼쪽), 시진핑 중국 국가주석

미중 간 관세전쟁이 이어지는 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 19일(현지시간) 3개월여 만에 전화 통화를 했습니다.중국 관영매체 인민일보는 이날 "시 주석이 트럼프 대통령과 통화했다"고 짧게 전했습니다.이번 통화는 지난 14∼15일 스페인 마드리드에서 열린 미중 고위급 무역 협상에서 중국 동영상 플랫폼 틱톡의 미국 사업 처리에 대해 큰 틀의 합의가 이뤄진 데 이어 이뤄졌습니다.통화에서는 틱톡 문제를 비롯해 관세, 희토류·반도체 수출 통제, 중국의 미국산 대두 구매 등이 논의될 가능성도 거론됩니다.양측은 또 10월 31일부터 이틀간 한국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 전후로 트럼프 대통령이 중국을 방문하는 방안을 두고 협상 중인 것으로 전해지고 있습니다.앞서 양 정상은 트럼프 2기 행정부 출범 직전인 올해 1월에 이어 지난 6월에도 통화했습니다.트럼프 대통령은 6월 통화 당시 "(시 주석이) 중국 방문을 초청했으며 나도 이에 화답했다"고 밝힌 바 있습니다.