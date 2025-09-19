김용태 "민주당, 조희대 의혹 제기로 사법부 흔들기…집단 린치"

▲ 국민의힘 김용태 의원

국민의힘 김용태 의원은 민주당 서영교·부승찬 의원 등이 제기한 조희대 대법원장과 한덕수 전 국무총리 회동설에 대해 "의혹 제기를 통한 민주당의 사법부 흔들기가 계속되고 있다"고 지적했습니다.김 의원은 오늘(19일) 자신의 SNS에 "선전선동과 집단린치는 현대 민주주의의 숨은 괴물"이라며 "유튜브가 의혹을 만들어내면, 민주당 의원들이 언급해 여론을 일으키고, 당사자가 부인하면 오히려 특검 수사를 받으라고 말한다"고 적었습니다.이어 처음 회동설을 제기한 유튜브 방송을 향해 "당 비상대책위원장 재임 시절 한 유튜브는 제가 정·재계 실세들과 (김건희 여사의) 자금세탁 세팅을 했다는 근거도 없는 가짜 뉴스를 AI 재연으로 퍼뜨리기도 했다. 그리고 어떤 분들은 아직 이것이 사실인 양 믿기도 한다"고 비판했습니다.김 의원은 "국회의원이 사법부의 독립성을 흔드는 선전선동에 가담하는 것은 민주도 헌법도 아닌 그저 집단린치일 뿐"이라며, "여야 모두 거짓을 사실로 둔갑시키는 선동 매체의 유혹을 끊고 국민을 향해 나아가길 희망한다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)