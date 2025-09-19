[단독] 탈영해 아파트 15층서 추락사…군은 몰랐다

<앵커>



전역을 앞둔 육군 병장이 부대를 무단으로 이탈해 20km 넘게 떨어진 곳에서 숨진 채 발견됐습니다. 그런데 경찰이 사고를 알리기 전까지, 해당 군부대는 병사가 사라진 사실도 몰랐던 것으로 파악됐습니다.



JTV 정상원 기자의 단독보도입니다.



<기자>



이른 새벽, 군복을 입고 가방을 멘 남성이 자전거를 타고 거리를 지납니다.



임실의 한 군부대에서 복무 중이던 병장 A 씨입니다.



오는 12월 전역을 앞둔 A 병장은 어제(18일) 새벽 5시 반쯤, 진안의 한 아파트 15층에서 떨어져 숨진 채 발견됐습니다.



[목격자 : 어르신이 담배 피우러 내려오셨다가 떨어지는 거 바로 옆에 서 목격하시고. 육군 수사단, 과학수사대 이제 다 와서 조사했고.]



임실에 있는 군부대를 무단으로 빠져나와 25킬로미터나 떨어진 진안 읍내까지 온 걸로 추정됩니다.



이 군인은 부대에서 이곳까지 이 자전거를 타고 이동한 것으로 파악됐습니다.



해당 부대는 저녁 9시 30분 점호 시간에 A 병장이 부대에 있었다고 밝혔지만 A 병장이 언제, 어떻게 부대를 빠져나왔는지 파악하지 못하고 있습니다.



[군 관계자 : 외부로 어떻게 나갔는지는 지금 확인 중인데, 그 관련된 내용(언제 나갔는지)도 저희가 지금 조사 중에 있습니다.]



심지어 해당 부대는 오전 7시쯤, 경찰이 A 병장의 신원을 파악해 알리기 전까지 탈영 사실조차 몰랐던 것으로 파악됩니다.



규정에 따라 휴대전화를 소지할 수 없는 시간인데도, 숨진 A 병장은 당시 개인 휴대전화까지 사용했습니다.



부대 안팎의 출입자를 철저히 감시해야 할 경계 근무는 물론, 병사들에 대한 생활 관리가 너무 허술했다는 지적이 나오는 이유입니다.



해병대 총기 사고 등 최근 전국적으로 군 관련 사고가 잇따르는 가운데 군 기강이 무너졌다는 비판을 피할 수 없게 됐습니다.



(영상취재 : 강경진 JTV)



JTV 정상원