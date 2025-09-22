[딥빽] 중국과 밀착한 베네수엘라 정권 박살내려는 미국?…트럼프의 '마약 전쟁'에 숨겨진 진짜 의도는 (9.19 방송)

(9.19 방송)

미국이 이달 들어 베네수엘라 선박을 잇따라 공습했습니다. 명분은 '마약 카르텔 소탕'이었습니다.



트럼프 대통령은 베네수엘라 마약 범죄 조직이 마두로 대통령의 통제 아래 활동하고 있으며, 이들의 범죄로 인해 수백 만 명의 미국인이 목숨을 잃었다고 주장했습니다.



반면 마두로 대통령은 미국의 진짜 목적이 베네수엘라에 매장된 세계 최대 규모의 석유를 장악하기 위한 정권 교체라고 반발했습니다.



이렇게 양국 간의 갈등이 일촉즉발로 치닫고 있는 이번 사태의 직접적인 원인은 마약과의 전쟁이긴 하지만, 그 이면에는 훨씬 더 복잡한 관계가 얽혀 있다는 분석이 나오는데 그 이유는 무엇일까요?



국제이슈의 팩트는 기본, 맥락까지 전해드리는 딥빽. 지금 함께 보시죠.



00:00 미국, 베네수엘라 선박 잇따라 공습..."마약 카르텔 소탕"

01:30 미국 트럼프 행정부 입장은?

02:47 베네수엘라 마두로 정부 입장은?

03:59 배경 ① 베네수엘라, 코카인 경유지 중 한 곳

05:56 배경 ② '석유 대박'난 가이아나-베네수엘라의 영유권 분쟁

07:56 배경 ③ 플로리다주 중남미계 유권자들의 표심

09:40 군사 조치로 촉발된 법적 논쟁들

11:03 배경 ④ 베네수엘라 둘러싼 미·중·러 지정학 구도

13:15 의도 둘러싼 여러 분석들 : 정권 교체 vs 무력 과시

14:37 마무리





