[단독] 몇 주 만에 '쩍쩍' 갈라질 수도…기상청 대비 나섰다

이번 강릉에서처럼 짧은 시간 안에 급격히 발생하는 가뭄을 '돌발 가뭄'이라고 부릅니다. 기후변화로 기온이 오르고 폭염 일수가 길어지면서 앞으로는 이런 가뭄이 더 잦아질 거라는 전망이 나왔습니다. 그래서 기상청이 내년 시행을 목표로 돌발 가뭄 예보를 준비하고 있는 것으로 확인됐습니다.



쩍쩍 갈라진 저수지 바닥, 아파트에는 한때 수돗물 공급이 중단됐고, 물을 아끼려고 영업을 축소한 가게들도 많았습니다.



강릉에 여름 석 달간 내린 비가 187.9mm인데, 증발량은 그 3배에 달했습니다.



땅이 바짝 마른 상태에서 역대급 폭염이 닥친 결과입니다.



보통 가뭄은 몇 달 이상 비가 오지 않을 때 발생하지만, 앞으로는 폭염일수가 늘어나면서 수 주 내로 가뭄이 생길 수 있다는 전망이 나왔습니다.



기상청도 이런 '돌발 가뭄'에 대비해 내년을 목표로 예보 서비스 등을 준비 중인 것으로 확인됐습니다.



[우진규/기상청 통보관 : 향후 돌발 가뭄의 현황 및 다양한 정보를 제공하게 되면 관계 기관의 선제적 대응과 국민 눈높이 생활 정보를 전달할 수 있을 것으로.]



국내 연구팀에 따르면, 우리나라의 '돌발 가뭄'은 2010년 이후 점차 발생이 늘고 있는데 강수 부족보다는 폭염의 영향력이 더 큰 것으로 분석됐습니다.



높은 기온과 강한 햇빛 아래서 토양 수분이 급격히 사라지며 증발 작용도 멈추게 되는데, 토양의 열기가 빠져나가지 못하면서 더 빠르게 가물기 때문입니다.



[정지훈/세종대 환경융합공학과 교수 : 급성 가뭄이 굉장한 피해를 줬던 게 지금 최근 10년에 다 몰려 있거든요. 우리나라 모든 지역이 이러한 위험성의 증가의 범위 안에 있습니다.]



온난화 속도가 빨라지며 이런 '폭염형 급성 가뭄' 발생 빈도는 더 늘어날 것으로 예상되는 만큼, 피해를 줄일 수 있도록 정확한 예측과 철저한 대비가 중요합니다.



