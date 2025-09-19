김건희 오빠 소환…이우환 그림 수수 경위 추궁

<앵커>



김건희 여사의 오빠 김진우 씨가 특검팀에 다시 소환했습니다. 특검팀은 김상민 전 검사가 제공한 이우환 화백의 그림이 김진우 씨를 거쳐 김건희 여사에게 전달됐다고 보고 있습니다. 현장 취재기자 연결합니다.



김지욱 기자, 특검이 김진우 씨를 상대로 어떤 내용을 조사하고 있습니까?



<기자>



특검팀은 오늘(19일) 오전부터 김건희 여사의 오빠 김진우 씨를 불러 조사하고 있습니다.



김상민 전 검사 구속 이후 김 씨에 대한 첫 조사입니다.



[김형근/김건희특검보 : 김상민 전 검사의 이우환 화백 그림 공여 의혹 사건과 관련하여 김건희 씨의 오빠인 김진우 씨를 소환 조사 중에 있습니다.]



특검 관계자는 이전 조사에선 김 씨를 상대로 그림 발견 경위를 추궁했는데, 이번엔 김 씨로부터 돈을 받아 그림을 중개한 것뿐이란 김 전 검사 진술의 신빙성을 따져볼 예정이라고 설명했습니다.



특검팀은 이배용 전 국가교육위원장이 김 여사에게 선물한 금거북이를 가지고 있던 김 여사의 어머니 최은순 씨와 서희건설 측이 김 여사에게 제공했다는 반클리프 아펠 목걸이의 모조품 등을 보관하고 있던 김진우 씨의 장모 등 김 여사 친인척의 증거은닉과 수사 방해 혐의 등에 대해서도 본격 수사하겠다고 밝혔습니다.



<앵커>



구속된 국민의힘 권성동 의원 조사는 어떻게 진행되고 있나요?



<기자>



특검팀은 어제에 이어 오늘도 권성동 국민의힘 의원을 조사할 예정이었는데요.



다른 수사 일정을 고려해 오는 23일로 연기했다고 설명했습니다.



그보다 하루 전인 오는 22일 통일교 한학자 총재의 구속영장 심사가 있는 만큼 우선은 한 총재 혐의 다지기에 집중하겠단 뜻으로 해석됩니다.



특검팀은 권 의원이 통일교 측으로부터 1억 원을 받은 혐의 외에 추가 자금을 받은 정황도 파악했습니다.



한 총재가 "권 의원에게 세뱃돈을 줬다"고 진술한 건데 권 의원은 "당시 넥타이만 받았다"며 부인하고 있는 걸로 알려졌습니다.



