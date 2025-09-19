'통일교도 추정' 당원 11만 명…"악의적 프레임"

<앵커>



김건희 특검이 어제(18일) 국민의힘 당원 명부를 관리하는 업체를 압수수색한 결과, 통일교인으로 추정되는 국민의힘 당원 11만여 명의 명단을 확보했습니다. 국민의힘은 "전체 당원이 500만 명인 걸 고려하면, 11만 명은 통계상 정상적인 범위라며 특검의 악의적 프레임"이라고 반발했습니다.



이 내용은 조윤하 기자가 취재했습니다.



어제 오후부터 진행된 김건희 특검의 국민의힘 당원명부 압수수색은 4시간 30분가량 진행됐습니다.



특검팀은 당원명부 관리업체에서 확보한 500만 명의 국민의힘 당원 명부와 통일교 압수수색에서 확보한 교인 명부 120만 명을 대조하며 이름과 생년월일이 일치한 당원을 추려 11만여 명의 명단을 확보했습니다.



통일교인으로 추정되는 국민의힘 당원 수가 특정된 겁니다.



특검팀은 또 지난 2023년 3월 전당대회를 앞둔 5개월과 지난해 총선을 앞둔 4개월 동안 입당한 통일교인 명단도 확보한 것으로 알려졌습니다.



이에 국민의힘은 특검팀이 확보한 11만여 명 명단엔 전당대회 투표권이 없는 일반당원도 포함돼 있고, 전당대회와 지난해 총선 전후로 입당한 당원 가운데 통일교인에 해당하는 인원은 3천9백 명 정도라고 주장했습니다.



그러면서 "유권자 대비 당원 수를 고려하면 통일교인 11만 명은 정상 범위에 불과하다"며 "특검이 악의적 프레임을 씌우고 있다"고 반발했습니다.



[송언석/국민의힘 원내대표 : 120만 명단을 가지고 오면 그중에 한 12만 정도는 우리 당원 명부에 들어와 있을 개연성이 통계학적으로 아주 많죠. 그게 정상적인 숫자다, 저는 그렇게 생각을 합니다.]



특검팀은 압수수색을 통해 확보한 11만여 명의 명단에서 전당대회에 투표권이 있는 책임당원이 몇 명인지, 전당대회 직전에 입당한 통일교인의 규모가 어떻게 되는지 수사를 통해 확인할 방침입니다.



앞서 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨와 지구장 등 집단 입당 의혹 관계자들을 조사한 특검팀은 명부 분석이 끝나는 대로 국민의힘 관계자들을 조사할 걸로 보입니다.



야권에선 특검팀이 김건희 여사 공소장에 종교와 정치는 분리돼야 한다는 헌법 정신까지 언급한 만큼, 통일교 입당 의혹 수사 결과가 정당해산 심판 청구의 근거로 활용되는 것 아니냐는 관측이 나오고 있습니다.



(영상취재 : 박현철·김승태, 영상편집 : 김준희)