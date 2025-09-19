이 대통령, 신규 채용 화답 기업에 감사 서한…"성장의 길 열어갈 것"

▲ 이재명 대통령이 19일 서울 마포구 구름아래 소극장에서 열린 2030 청년 소통·공감 토크콘서트에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.

이재명 대통령이 청년 신규 채용에 적극적으로 나선 기업들에 대해 감사 서한을 보내겠다고 밝혔습니다.이 대통령은 오늘(19일) 페이스북에 '청년 일자리, 정부와 기업이 원팀으로'라는 제목의 글을 올려 "지난 16일 국무회의에서 청년 고용문제 해결에 기업의 노력이 필요하다는 점을 강조한 바 있다"며 "이에 화답해 삼성, 현대차, SK, LG, 포스코, 한화 등 국내 대표 기업들이 신규 채용계획을 연이어 내놨다"고 말했습니다.그러면서 "반갑고 다행스러운 소식"이라며 "올해만 4만 개의 일자리가 창출된다고 하니 취업을 준비하는 우리 청년들에게 큰 희망과 용기가 될 것"이라고 평가했습니다.또 "이번 결정은 경제 체질 개선의 마중물이 될 것"이라며 "국가적 난제 해결에 기업들이 동참해 준 점에 깊은 감사를 전한다. 앞으로도 청년, 기업, 국가가 '윈윈(win-win)'할 수 있는 성장의 길을 열어가겠다"고 약속했습니다.(사진= 대통령실통신사진기자단, 연합뉴스)