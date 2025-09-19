'계엄 공모 혐의' 이상민 측, 첫 재판서 혐의 부인

▲ 이상민 전 행정안전부 장관

윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 선포를 공모하고 언론사 단전·단수 지시를 내린 혐의 등으로 구속기소된 이상민 전 행정안전부 장관 측이 첫 재판에서 혐의를 모두 부인했습니다.서울중앙지법 형사합의32부(강완수 부장판사)는 오늘(19일) 내란 중요임무 종사, 직권남용, 위증 혐의로 기소된 이 전 장관 재판의 첫 공판준비기일을 열었습니다.공판준비기일은 정식 재판에 앞서 범죄 혐의에 대한 피고인 측 입장을 확인하고 증거조사 계획을 잡는 절차입니다.피고인 출석 의무는 없어서 이 전 장관은 이날 법정에 나오지 않았습니다.12·3 비상계엄 관련 내란·외환 혐의를 수사하는 조은석 특별검사팀의 이윤제 특검보는 "피고인은 윤 전 대통령의 위법한 12·3 비상계엄 선포 내란에 가담해 중요임무에 종사하고 행정안전부 장관으로서 직권을 남용했고, 이를 숨기기 위해 헌법재판소에서 당시 상황에 대해 위증까지 한 사안"이라고 공소 요지를 설명했습니다.이 전 장관 측 변호인은 "피고인은 계엄에 반대했고 그 뜻을 대통령에게 분명하게 전달했다"며 "계엄을 공모하거나 모의한 사람이 지방에 내려가서 김장 행사를 할 리 없고, 기차표를 세 번씩이나 예매하면서 허둥지둥 올라왔을 리 없다. 그런 점을 보더라도 (비상계엄을) 공모하거나 순차 공모했다고 보기 어렵다"고 주장했습니다.윤 전 대통령의 언론사 단전·단수 지시를 소방청장에게 전달했다는 의혹에 대해서도 "그런 지시한 적 없고, 소방청장이 들었다고 하는 이야기도 '뉘앙스'라는 표현을 썼다"며 "수사기관에서 (관련해서) 많은 진술이 이뤄졌다고 하더라도 전문증거(타인의 말을 전해 들은 것) 배제 법칙 등을 고려해서 재판부가 신빙성을 고려해 줄 것으로 예상하기 때문에 일단 부인 취지인 것만 말한다"고 언급했습니다.헌재 위증 혐의에 대해서도 "부분 부분 기억이 나지 않는다고 한 것은 있지만, 기억에 따라 진술한 것이고 기억에 반하는 진술이나 증언은 없다"고 말했습니다.앞서 변호인은 특검의 공소장에 이 전 장관이 직접 관여하지 않은 부분이 기재돼 있어서 공소장 일본주의를 위반했다고 주장했습니다.하지만, 재판부는 "공소사실 자체가 내란 중요임무 종사여서 내란 관련한 서류가 들어가 있는 게 아닌가 싶고, 특검 측도 내란을 망라하여 다 쓴 건 아니다"라며 받아들이지 않았습니다.공소장 일본주의는 피고인의 유무죄에 대한 재판부의 선입견이 만들어지지 않도록 공소장 하나에 범죄 사실과 직접 관련 있는 내용만 기재하고 다른 것은 붙이지 말아야 한다는 원칙입니다.다만, 재판부는 "변호인 측이 불분명한 표현 등 일부 문구를 지적했는데, 불필요한 공방이나 불필요한 증인 신문이 예상되면 (문구를) 다듬거나 수정해달라"고 특검 측에 요청했습니다.아울러 특검 측은 특검이 기소한 사건의 재판 기한을 명시해 둔 특검법 11조를 언급하며 재판부에 신속한 진행을 요청했습니다.이윤제 특검보는 "이 사건은 무너진 헌법 질서 회복에 관한 사항이고 온 국민의 관심이 집중돼 있다"며 "신속한 재판으로 사회를 안정시키고 국론 분열을 조속히 종식하는 게 형사사법 절차의 책무"라고 강조했습니다.재판부는 이날 준비기일을 마무리하고 다음 달 17일 첫 공판기일을 열기로 했습니다.재판부는 "변호인 측은 공판준비기일을 추가로 진행하자는 입장이지만 그렇게 하지는 않겠다"며 "공판기일은 기간을 둬서 잡을 테니 그에 앞서 쟁점이 부각될 수 있도록 망라적·구체적 입장을 준비해 달라"고 양측에게 요청했습니다.재판부는 첫 공판을 마친 뒤부터 매주 1회씩 재판을 진행하겠다고 밝혔습니다.앞서 조은석 특검팀은 지난달 19일 이 전 장관을 구속 상태로 재판에 넘겼습니다.이 전 장관은 평시 계엄 주무 장관으로서 대통령이 자의적인 계엄 선포를 하지 못하도록 막아야 할 책무가 있는데도 제대로 이행하지 않은 혐의, 윤 전 대통령의 언론사 단전·단수 지시를 경찰청과 소방청에 전달한 혐의 등을 받습니다.지난 2월 헌법재판소의 윤 전 대통령 탄핵심판 변론에서 단전·단수 지시를 한 적이 없고 대통령으로부터 관련 지시를 받은 적도 없다는 취지로 허위 증언한 혐의도 함께 적용됐습니다.