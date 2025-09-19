유재석 "입장하며 입단속 시키던 신랑"…'런닝맨', 김종국 결혼식 뒷이야기 공개

'런닝맨' 멤버들이 김종국 결혼식의 후일담을 전한다.



오는 21일(일) 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 참지 않는 멤버들의 수다 파티가 펼쳐진다.



이날 촬영을 위해 모인 멤버들은 만나자마자 오디오가 쉴 틈이 없었다. 촬영일이 김종국의 결혼 3일 후였기에 멤버들의 후일담이 계속 쏟아졌다. 일반인 신분의 예비 신부를 위해 철통 보안 속 식을 거행한 만큼, 직접 사회를 봤던 유재석은 "입장하며 하객들 입단속 시키는 신랑은 처음 봤다"라며 '새신랑' 김종국 놀리기에 여념이 없었다. 여기에 김종국을 깜짝 놀라게 한 통 큰 축의금의 주인공과 깜짝 축가의 내막까지 공개돼 본 방송에 대한 궁금증이 증폭된다.



이 수다 파티에 제대로 불을 지핀 인물로, SBS 하반기 최대 기대작인 신규 음악 오디션 '우리들의 발라드'에 출연하는 배우 차태현이 게스트로 등장했다. 차태현은 '김종국 전문 속뒤집개'답게 만만치 않은 입담으로 웃음을 자아냈다.



특히 이번 레이스는 다시없을 좋은 날을 맞이해 제작진이 온갖 유난을 떤 '김종국 결혼 축하 파티' 콘셉트로 준비해 두 사람의 '찐친 케미스트리'가 더욱 기대를 모으는 상황이다.



다른 건 다 참아도 사랑과 재채기는 못 참는 김종국을 위한 '꾹 참고 축하사절단' 레이스는 오는 21일 일요일 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)