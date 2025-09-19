환경장관 "2030년 재생에너지 발전 용량 100GW는 돼야"

▲ 19일 국회 의원회관에서 '2035 국가 온실가스 감축 목표(NDC) 대국민 공개 논의' 토론회가 진행되고 있다.

김성환 환경부 장관이 2030년 재생에너지 발전 용량이 100GW(기가와트)가 돼야 한다고 밝혔습니다.현재 정부 목표보다 높은 수치입니다.다음 달 출범할 전망인 기후에너지환경부를 이끌 김 장관은 오늘(19일) 국회 의원회관에서 열린 '2035 국가 온실가스 감축 목표(NDC) 대국민 공개 논의' 토론회에서 2035 NDC 핵심 이행 전략 중 하나로 '재생에너지 확대'를 제시했습니다.그러면서 2030년 재생에너지 발전 용량 100GW, 2035년 150∼200GW를 목표로 태양광 발전시설 등을 보급해야 한다고 밝혔습니다.김 장관은 이런 '목표'가 달성돼야 "재생에너지가 중심이 되고 원자력발전이 보조 에너지원이 될 수 있다고 판단한다"고 말했습니다.현행 중장기 전력 수급 계획인 제11차 전력수급기본계획상 2030년 재생에너지 설비용량 목표치는 78GW입니다.작년 용량은 34GW입니다.앞서 정부는 재생에너지 설비용량 목표치를 높여 2035 NDC와 제6차 신재생에너지기본계획에 반영하겠다고 국회에 보고했는데, 오늘 김 장관이 일종의 가이드라인을 제시한 셈입니다.김 장관은 또 "내연기관 자동차를 지금의 2배 속도로 줄여나가야 한다"면서 "대략 2035년이나 2040년 내연차 생산을 중단하는 결정도 해야 할 것으로 본다"고도 했습니다.또한 건물 냉난방을 전기로 할 수 있도록 유럽과 일본처럼 히트펌프를 대규모로 확대하겠다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)