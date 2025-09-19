코로나19 입원 환자 11주 연속 증가…고위험군 마스크 착용 권고

▲ '감염예방 위한 마스크 착용 강력 권고'

국내 코로나19 입원환자가 11주 연속 증가하는 등 확산세가 이어지고 있습니다.질병관리청에 따르면 올해 37주 차(9월 7∼13일) 전국 221개 병원급 의료기관을 표본감시한 결과 코로나19 입원환자 수는 460명이었습니다.직전 주 433명 대비 6.2%가량 증가했고, 지난 26주 차(6월 22∼28일) 이후 11주째 늘어나고 있습니다.누적 입원환자 10명 중 6명은 65세 이상 노인이었습니다.올해 37주 차 기준 65세 이상이 전체 입원환자(5천766명)의 60.9%(3천509명)로 가장 많았고, 50∼64세가 17.7%(1천19명), 19∼49세가 10.4%(597명)의 순이었습니다.다만 코로나19 바이러스 검출률은 감소세로 전환했습니다.호흡기감염병 의심 환자 검체에서 코로나19 바이러스가 검출된 비율은 37주 차에 30.8%로, 전주 39.0% 대비 8.2%포인트 줄었습니다.질병청은 최근 코로나19 입원환자 발생 양상을 고려할 때, 이달까지는 유행이 지속될 것으로 보고 모니터링을 지속하고 있습니다.질병청은 일상에서 손 씻기, 실내 환기, 기침 예절 등 코로나19 감염 예방 수칙을 생활화하고 의료기관·요양시설의 방문객 및 종사자는 마스크를 착용해 달라고 당부했습니다.또 코로나19 감염 시 주요 증상이 호전될 때까지 집에서 쉬면서 주위와 접촉을 최소화하고, 회사 등에서도 아프면 집에서 쉴 수 있도록 배려하는 환경을 조성해 달라고 강조했습니다.임승관 질병청장은 "코로나19 확산세가 가을 초입까지도 지속하고 있다"며 "어르신 등 코로나19 고위험군은 사람이 많이 모이는 실내 행사 참여를 자제하고, 외출 시에는 마스크를 착용하시길 권고한다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)